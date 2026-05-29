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TVB年中節目巡禮2026丨《模範律師團》血腥預告首曝光 視帝視后強勢列陣 羅嘉良楊茜堯師徒對決

影視圈
更新時間：17:00 2026-05-29 HKT
發佈時間：17:00 2026-05-29 HKT

由金牌監製鍾澍佳打造，集合佘詩曼、譚耀文、陳煒、周嘉洛等演員的TVB與優酷聯合呈獻律政劇《正義女神》在今年3月播出後，「言惠知」佘詩曼、「高淑樺」陳煒與「高成彬」劉倬昕的最終對決連番高潮，TVB決定開拍前傳《模範律師團》，以陳煒的角色「高淑樺」為主軸，揭開她如何成為人母及律政界強人的神秘過去。

《模範律師團》宣布劇集陣容並首發概念預告

TVB77工作室今日在官網宣布劇集陣容並首發概念預告，主演的演員包括有：楊怡（楊茜堯）、羅嘉良、陳煒、張曦雯（Kelly）、滕麗名、何廣沛和劉佩玥。楊茜堯飾演羅嘉良的徒弟，在律師樓與張曦雯、劉佩玥正面鬥法，滕麗名將與羅嘉良飾演夫婦，罪案裹挾詭辭，法理向光而立。有人為真相而辯，有人為輸贏而戰！

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短短不到一分鐘的畫面充斥著血腥

前傳《模範律師團》故事講述年少殺人的歐皓澄，在殿堂大狀潘澤生的辯護下無罪獲釋，從此成為專精謀殺辯護的「殺人大狀」！此時，潘澤生想淡出前線，決定在一眾徒弟中挑選繼承首席大律師的人選。歐皓澄為爭首席，要與「名門之後」卓以臻、「女俠大狀」章梓安競爭較量，為達目標，攜手與「熱血律師」馬承志迎戰各類棘手案件！在首發概念預告上，短短不到一分鐘的畫面充斥著血腥、懸疑與極致的戲劇張力。加上楊茜堯、羅嘉良、陳煒等多位視帝視后級別的頂級陣容強勢列陣，摒棄了傳統律政劇西裝革履的沉悶，開篇便以法官槌重重敲下的特寫先聲奪人。隨著厚重的法庭木門緩緩推開，耀眼的陽光與香港終審法院大樓交相輝映。然而，光明的背後卻隱藏著極致的黑暗：滿地鮮血的兇案現場、手電筒在昏暗中探尋血跡的壓抑感，以及負片效果的手術室，無不衝擊著觀眾的視覺神經，預示著一場遊走在法律與道德灰色地帶的世紀交鋒即將展開！

楊茜堯覺這一次是新鮮挑戰

在片中，楊茜堯陽光下眼神堅定，展現出女強人的颯爽與不屈，似乎誓要將真相查個水落石出。羅嘉良嘴部特寫中嘴角勾起的一絲神秘微笑，令人難以捉摸其正邪難辨的立場。陳煒表情嚴肅冷峻，展現出法庭上不容侵犯的威嚴感。張曦文的眼神複雜且深沉，在山頂爆炸的火光映襯下，表情更顯凝重，背後似隱藏巨大秘密。劉佩玥和何廣沛神情凝重，面對漫天飛舞的文件與混亂場面，顯露出年輕律師在風暴中心的掙扎。對於今次演出，楊茜堯說：「其實我都演過律師，但呢方面題材接觸唔算多，所以都係一次新鮮嘅挑戰。」劇集將在中、港兩地取景，湊巧老公要開工羅子溢，一對仔女暫由家人幫手照顧：「或者到時安排佢哋嚟探班，當係一次短旅行。」

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