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8點直樂VIURIETY丨泳兒出道二十年仍怕直播節目：要兼顧歌曲情緒及聲線 陳毅燊自揭去年演技有沙石 望做到自然真實

影視圈
更新時間：06:00 2026-05-29 HKT
發佈時間：06:00 2026-05-29 HKT

泳兒為今集《8點直樂VIURIETY》擔任表演嘉賓，雖然已出道長達二十年，但參與直播節目仍感到緊張，笑言慢歌比快歌緊張，要兼顧演繹歌曲的情緒及聲線。對於未來推出更多目前流行「的士高」曲風作品，泳兒表示有興趣亦為作品庫未有的風格：「有多少少時間排舞嘅都想做。」並對作品會否有「錢聲」不太在乎，一直並非著眼流行傳唱度進行創作：「平時好少諗有冇錢聲，最緊要代表到自己嘅訊息。」希望向公司爭取更多預算，才能推出舞曲、排舞並拍攝MV；未來亦有興趣再執導MV，今次已過足導演癮，但坦言需要更多磨練。

ANSONBEAN目標年底出八首歌專輯兼開迷你騷

另外，陳毅燊（ANSONBEAN）受訪時透露希望累積更多作品，目標年底推出一張專輯，並舉行迷你音樂會，作品將會反映自身經歷為主：「將上年經歷、情緒轉化做作品，難關轉化做有用嘅嘢。」並將目標推高至八首歌曲，四首為主打、其餘則為約一分半鐘的純音樂，未來亦會親自參與更多音樂監製工作，一首慢歌將會在六月推出。ANSONBEAN再透露六月會參演新戲，電影將在香港拍攝及取景，更已另請戲劇老師張錦程出馬討論劇本角色，雖然未能透露角色具體內容，但他認為未如《我們不是什麼》一樣在情緒上具極大突破性，但會糾正去年演出的缺陷：「希望改善所有沙石，可以鏡頭裡面正常對答、反應自然真實。」

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