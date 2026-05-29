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《稻草人》高收視結局網封年度神劇 Viu Original《新進社員姜會長》重磅接力 會長穿魂整頓職場

影視圈
更新時間：09:15 2026-05-29 HKT
發佈時間：09:15 2026-05-29 HKT

被譽為年度最強懸疑劇的《稻草人》，以8.1%的驚喜數字畫下句點，掀起韓國全民追溯熱潮，呈現了一場司法不公、權力傲慢的苦痛史詩，獲網民封年度神劇！與此同時，由李濬榮、孫賢周、李宙明、田慧振及晉久領銜主演的Viu Original全新原創韓劇《新進社員姜會長》，亦將於本月30日在Viu重磅開播，接力展開一場72歲冷血財閥與27歲落魄足球選手的靈魂互換，勢再度迎來「年度爽劇」候選人！


林錫萬終獲判無罪

《稻草人》結局講到歷經30年冤獄的林錫萬終於獲判無罪，走出法庭與姐姐重逢。無辜者重獲新生，但全劇並未走向Happy Ending，即使姜泰周（朴海秀飾）已在法庭上將車恃頴（李熙俊飾）逼到絕境，這位曾親手捏造假自白、坐擁權力寶座的檢察官依然選擇在庭上繼續說謊，拒絕承認罪刑，姪子車映範在得知舅父的真面目後選擇離開；參與案件捏造和隱瞞的暴力刑警們，也因法定時效已過而無法被追究刑事責任。更令人扼腕的是，被害人尹慧珍的遺體始終未能回到家人手中，連親手犯下滔天罪行的真兇李起宦，都因公訴時效屆滿而逍遙法外！大部分網友對於結局給予了高度讚譽：「把那個時代的無力感原封不動地呈現出來」、「正義沒有贏，但這才是現實」，認為該劇是近年最勇於直面社會現實的犯罪劇。《稻草人》現已在Viu全套上架，香港觀眾即可足本重溫。

《新進社員姜會長》接力開播

《稻草人》的落幕也不愁空虛！因為由李濬榮、孫賢周、李宙明、田慧振及晉久領銜主演的Viu Original全新原創韓劇《新進社員姜會長》將於後日（30日）重磅開播！改編自人氣同名網路小說，《新進社員姜會長》講述被譽為「商業之神」的韓國十大財團崔成集團會長姜勇浩（孫賢周飾）遭遇意外車禍，竟從27歲足球選手黃俊賢（李濬榮飾）的身體中醒來，被迫展開人生第二回合，從食物鏈頂層跌進基層職場的故事。

由李濬榮、孫賢周主演的Viu Original全新奇幻韓劇《新進社員姜會長》將於本月30日在Viu首播
由李濬榮、孫賢周主演的Viu Original全新奇幻韓劇《新進社員姜會長》將於本月30日在Viu首播
李濬榮在Viu Original《新進社員姜會長》考驗演技。
李濬榮在Viu Original《新進社員姜會長》考驗演技。
孫賢周和李濬榮飾在Viu Original全新奇幻韓劇《新進社員姜會長》靈魂互換。
孫賢周和李濬榮飾在Viu Original全新奇幻韓劇《新進社員姜會長》靈魂互換。

看點一：財閥家內鬥全面升級

會長剛出事，長子姜在成（晉久飾）就搬出「長子繼承制」、長女姜在京（田慧振飾）更直接喊出「崔成是我的」，連隱藏身份以實習生入職的幼女姜芳佳（李宙明飾）也在暗中分析公司財報！三路人馬同時爭奪團體控制權，卻不知道老父正以新人員工的身份站在他們身邊，這種「敵在明我在暗」的套路讓復仇之路充滿戲劇張力。


看點二：李濬榮一人分飾二角做足功課

偶像出身的李濬榮這次要同時演活足球天才的原本性格，以及被會長附身後的老練陰沉。他透露自己反覆觀看孫賢周的過往作品，努力把對方的說話節奏、眼神細節都移植到自己身上。孫賢本人則飾演昏迷中的會長本體，努力讓兩人的同步率拉滿。


看點三：金牌編劇金順玉全新力作

憑藉《The Penthouse》系列、《7人的逃脫》聲名大噪的「狗血教母」金順玉團隊，最擅長的就是製造高密度衝突和意想不到的反轉。這次《新進社員姜會長》雖然只有12集，但每集都像暴風展開，從預告片那句「血戰即將開始」來看，觀眾期待的親子撕鬥、身份暴露危機一樣都不會少。

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