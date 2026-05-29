甄澤權唔怕輸身家投資百萬「行鋼線」圓紅館夢 證魔術可登大雅之堂丨獨家

著名魔術師甄澤權（Louis Yan）苦等20多年，終圓紅館夢，將於6月25日舉行首個個人魔術騷。今次他如同行鋼線般搏到盡，還投資過百萬撐自己，原來為了背後肩負一個重大使命：證明魔術是香港的演出藝術，並非玩玩下。回首疫情期間積蓄見底、道具當廢鐵丟棄的辛酸史，他坦言曾心慌慌到想揸車幫補，但憑信念堅持至今。 採訪：方騫平 攝影：林賓尼

甄澤權由20多年前學魔術開始，已經想進駐紅館。他多次被人問起目標，答案永遠是開「紅館魔術騷」。這些年來，主辦單位幫他申請過好多次紅館期，但換來的回覆總是令人氣餒：「等等先」、「今次未必得」。他一度反問自己，係咪已經冇可能？但他始終相信自己一定會成功。等足20多年，如今夢想成真終於可以踏上紅館大台。

今次Louis不但是表演者，更加是其中一個主辦單位。他連同道具個人投資了超過100萬，遠遠超出他收到的演出費，可以話係非常搏命。他透露，計算過差不多要8、9成入座率，先有微薄利潤，所以今次主力並非為賺錢。既然主辦商阿Bob（林盛斌）都出錢出力支持，他堅持一生中點都要做一次。

疫情時積蓄見底

回望20年魔術路，Louis形容非常難行。最難捱係疫情期間，所有工作被煞停，積蓄幾乎見底。他憶述2020年終於做到中央電視台《春晚》，以為終於有機會衝上去，點知疫情爆發，全部演出煞停。他感歎：「點解人哋做完之後就好似好多嘢做、好多訪問，我做完之後就冇嘢做？」工作煞停多時，積蓄已經見底，老本食到七七八八，連道具倉租都交唔起，要忍痛將大型道具好似廢鐵咁丟棄：「我都驚㗎，心都慌晒，有諗過揸車幫補生活。」直至2023年後情況先有改善，之後要重頭做起。但他強調沒有後悔，現在周遊各地表演係特別體驗：「如果要有正常穩定嘅收入，大不了可以賣身去美國賭場駐場演出，咁就唔使擔心咁多嘢。」

林盛斌係最大投資單位，力撐Louis圓夢。

20年紅館夢終於成真。

6年前跟彭于晏(中)於春晚同台，Louis用3秒變出彭于晏。 Louis在面皮下變出粒糖，然後沿眼角跌出來，胡杏兒嘖嘖稱奇。 Louis澳門場親自走入觀眾席，近距離讓大家見證他如何用平板電腦「煎熟」煙肉雞蛋。 Louis跟吳若希及林盛斌主持的節目《街頭魔法王》系列，成功入屋。

穿越紅館構思20年

今次兩小時魔術騷主題係「穿越紅館」。Louis透露有機會在紅館外面穿牆入場，又可能在舞台上穿越到紅館山頂，或者飛過來同觀眾握手，甚至在場內穿越去其他地方。他形容難度非常高，也有一定危險性：「呢個構思由20年前開始，一有諗頭我就用簿仔記錄低要做咩，係20年來不斷修改嘅功課。」他預告會同觀眾互動，會走來走去表演，包括煎蛋等街頭魔術，又會考慮做變白鴿等經典項目。仲有全場參與環節，令禮物出現在觀眾手上。Louis又透露，早前去中大做分享會，發現當年與阿Bob及吳若希主持的《街頭魔法王》成為同學仔的集體童年回憶：「希望將電視節目嘅元素及回憶放入騷內，包括全場一齊講金句『典解嘅？』一齊開心玩。」問到3歲囡囡Kacy會否參與？Louis笑說她可能做小助手，帶住她飛起半空：「不過囡囡而家3歲已經好有主見，擔心佢喺台上自己走咗去。」他還提到有機會邀請「刀鋸美人」經典拍檔鍾嘉欣。此外，他正透過朋友邀請兒時偶像、現時樂壇的天王天后級歌手做嘉賓，構思在台上變佢哋出嚟。

魔術騷票房壓力大

Louis坦言票房有壓力：「因為冇數據顯示魔術騷喺紅館嘅反應，而且搵贊助商並唔容易，不過，自己肩負一個重大使命『想大家知道魔術都係香港的演出藝術，可以好似歌神張學友一樣登上紅館大台，而唔係玩玩下。』呢個就係我行鋼線都要做嘅原因。」他相信，只要今次成功，日後魔術喺香港會有更高嘅地位，亦慶幸$880門票已全部售罄。