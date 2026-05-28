敖嘉年親解楊思琦被排擠內情 質疑：點解隔咗十幾年才爆出嚟？感激商天娥教戲冇俾佢鬧

四年一度的亞運會將於今年9月於日本愛知及名古屋舉行，今屆賽事由HOY獲得獨家播映權，今日在奧海城進行啟動禮，朱智賢、敖嘉年和阮政峰表示未有機會主持亞運節目，但到時一定會欣賞不同的運動項目，阮政峰透露最想看武術，中學時有想過做武術運動員，雖然知道做運動員會少了很多私人時間，但他也曾報考過，惜最終未有碌取，之後就加入了TVB。

阮政峰對《愛回家》停播冇可惜

阮政峰曾拍攝處境劇《愛．回家之開心速遞》，雖已離巢TVB，但都知道《愛》停播，直言沒有感到可惜，因在劇中沒有大成就，但消息一出，很多網民都指他是他們的童年回憶，令他覺得幾安慰，問到停播前可有機會重回劇組客串？他表示沒有收到消息，但如果TVB找他，冇錢都會回去演，敖嘉年提議他們演舞台劇，又說湯盈盈曾向他透露對《愛》劇停播感不捨，收到消時也很突然。

阮政峰與周嘉洛常聯絡

問到阮政峰可有與《愛》劇舊同事聯絡？他表示不時會問候劉丹等人，與周嘉洛更是經常電話聯絡，「我哋之前就傾配音，我為迪士尼動畫配過音，嘉洛最近有為公司動畫配音，他就問我意見，大家傾左個幾鐘。」

敖嘉年回應楊思琦遭排擠傳聞

另外，楊思琦爆在TVB拍劇時曾遭前輩排擠，有指是《翻叮一族》的商天娥，有份拍攝該劇的敖嘉年稱報道一出就有很多人問他，他說：「嗰時我與唐詩詠一對，但報道講嘅事我睇唔到，又或者發生過我唔知道，我當年係新仔，要留意走位燈光，其他都唔知，我亦冇見過佢(楊思琦)喊，點解隔咗十幾年才爆出嚟？我同楊思琦合作過3部劇，但大家唔太熟悉。」

敖嘉年自揭拍《封神榜》曾遮人光被鬧

被問有否見過她被杯葛？敖嘉年說：「《翻》劇睇唔到，其他兩部都好少對手戲。其實我都有人畀人鬧過，拍第一部劇《封神榜》時就因為遮咗其他人嘅光而被鬧，但我都唔記得遮咗邊個同畀邊個鬧，俾人鬧過一次就唔會再錯。」問到有否被商天娥鬧過？他說：「冇，佢有教我演戲，畀我意見。可能我醒目又有請佢食齋。」他又提出建議：「既然而家有咁多人提返《翻》劇，或者TVB可重播，再搵當年嘅演員一齊宣傳！」

朱智賢感激陳豪眼神提點走位

朱智賢透露曾因緊張令對手要不時提她：「有次和陳豪拍劇，因為有太多嘢要記，我又着高跟鞋好論盡，當時陳豪背住鏡頭，用眼神提我點樣跟機位走，好彩佢冇鬧我，我亦未遇過好惡嘅人。」阮政峰亦指拍《愛回家》時曾被導演開咪叫叫「收工」：「我係直情被叫出廠，開咪叫我『收工』，唔拍我，叫我走。因為我太努力，個個鏡頭都見到我，但我當時唔知，所以導演叫我『收工』。」