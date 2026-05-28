姜皓文爆拍攝時有靈異事件 親訪泰國降頭師傅學施法手勢丨獨家

姜皓文在新戲《蠱降》飾演降頭師一角，更首次以全國語及泰語對白上陣，他自嘲沒有語言天份，除了要花時間練習，也擔心泰文發音不對鬧笑話，而且因電影以降頭為題材，不少拍攝地點環境惡劣，很多小昆蟲，他直言最怕會飛的曱甴，笑指拍攝時也有小昆蟲埋身，但會強裝鎮定。文：黃佩麗 圖：朱偉彥 場地：The Greenroom Hair: Jove Shek @joveshek Make up: MonChun @monzi.mua

姜皓文認識降頭術種類、術語

姜皓文與《蠱降》導演吳培吉曾合作多次，他表示會接拍因對班底有信心。姜皓文今次演降頭師，開拍電影前跟劇組親訪泰國的降頭師傅，認識降頭術的種類、術語和解降的方式，學習施法手勢和手語用於拍攝，「戲入面有啲嘔蟲或其他很刺激的中降場面，雖然降頭畀人感覺好邪門，但其實都有好一面，好似是可以醫人。」

姜皓文自嘲沒有語言天份

姜皓文表示拍攝過程順利，自己未遇過靈異事件，但有位演員本來有準備佛牌傍身，但當日剛好沒帶出來，他竟從山腰摔下來，雖然傷勢不重，但劇組即舉行拜神儀式，當師傅完成儀式後，天氣由本來天陰下雨變成陽光普照，令他覺得非常神奇。姜皓文在戲中的對白全都是泰文和國語，他直言兩種語言都很難，自嘲沒有語言天份，尤其泰文更要小心講，只要發音歪一點就會變成另一個意思，所以現場有老師監場執他的發音。

姜皓文稱作法道具有真羊頭

講到有不少拍攝環境都很惡劣，他提到其中一場攞屍油的地方有很多「小飛飛」，「真的降頭師會去停屍間攞屍油，但我們當然不是去停屍間拍，劇組搵了一個偏僻地方拍，現場很多昆蟲飛來飛去，真的要蒙面才能入去，今次都拍得幾辛苦，天氣熱之餘衛生環境又差，有很多作法的道具都是真的，好似羊頭，所以現場環境好臭，我又最怕飛曱甴，最核突一次是坐死左隻曱甴。（如果拍攝期間飛到你身上點算？）扮鎮定，拍完再算。」此外，姜皓文近年嘗試在馬來西亞參與製作電影，他說並非因市道不好才想試試幕後工作，全因有朋友提議令他想嘗試，「呢幾年的確少咗戲開，但大家都有心喺呢行走下去，我們都以不同方法頂住，捱過了辛苦總有一片天，或者大家接戲時唔好睇到價錢咁緊，但投資者都有他的壓力，都是要大家共同努力。」

