Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

鼓鼓呂思緯睽違三年推新碟 首波主打《透明傘》由蕭秉治聯手改寫失戀歌變暖心守護

影視圈
更新時間：22:45 2026-05-28 HKT
發佈時間：22:45 2026-05-28 HKT

鼓鼓呂思緯睽違三年發行個人第四張專輯《Vitamin G》，化身「維他命G」用音樂為大家能量補給，提供滿滿的陪伴與守護。首波主打歌曲《透明傘》，用抒情搖滾描繪一把默默付出的透明傘，為你遮風擋雨撐起一份純粹的愛。《透明傘》由鼓鼓與蕭秉治共同作詞，兩人展現個性互補的絕佳默契。鼓鼓透露，其實這首歌原本是一首悲傷的失戀情歌，但在蕭秉治對鼓鼓的深刻了解與提議下，重新將歌曲方向調整為更符合鼓鼓特質的「暖心守護感」，鼓鼓說：「秉治會想到我沒想到的，也知道什麼適合我，主要是我們默契很好，夠了解彼此！」

鼓鼓願為歌迷當抗UV傘

談到《透明傘》的概念，鼓鼓分享透明傘雖然沒有亮麗的顏色，卻總能在需要的時候默默陪在身邊、替人遮風擋雨。他也認為這樣的特質和自己的個性有點相像：「大家對透明傘的印象，是可以隨手取得、便宜、CP值高，沒有很貴重的份量，但在需要的時候卻是救命稻草；可能不是很出風頭的角色，但能在你需要的時候為你撐一把傘。」而談到最想守護的人，鼓鼓呂思緯毫不猶豫地表示是一路支持他、始終不離不棄的歌迷們，他感性地說，許多歌迷會跟著他跑活動，有時在現場排隊淋雨或曝曬於烈日之下，讓他相當心疼也充滿感謝。鼓鼓笑著說：「如果可以的話，我願意為他們當一把抗UV的透明傘！」用幽默又溫暖的方式表達對歌迷的珍惜。

鼓鼓MV展現居家男友感

《透明傘》MV找來黃中平導演執導，以女友視角呈現鼓鼓暖心又細膩的一面。MV中，鼓鼓不只有與另一半的日常互動外，更展現了滿滿居家男友感。被問到最擅長的家事時，他笑說：「所有！我還蠻會做家事的，洗碗很療癒呀！」平時習慣早起的他，也透露自己非常喜歡做早餐，除此之外，他也認為一起吃飯是很重要的事，只要時間允許，都會盡量回家與家人一起共進晚餐；此外，他還自封為「接送魔人」，無論是清晨或是半夜收工，甚至是長達兩三小時的車程，他都樂意貼心接送，將歌曲中默默守護的溫柔徹底落實在日常生活中。而MV中更驚喜釋出鼓鼓裸浴泡澡的超稀有畫面，粉絲紛紛留言反應熱烈直呼，鼓鼓也寵溺笑說：「拍了《透明傘》MV後，符合主題全身都透明了！」幽默回應讓整支MV增添不少話題性。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
屯門中學校長李卓興爆粗成「三失」 今向校董會請辭 關愛隊、分委會席位亦不保
01:34
屯門中學校長李卓興爆粗成「三失」 今向校董會請辭 民政署：接獲辭任關愛隊及分委會通知
社會
4小時前
日捱3小時深港通勤！港女3年住勻深圳公開真實生活 指一類人不宜搬 7千租900呎搵房有秘技｜Juicy叮
日捱3小時深港通勤！港女3年住勻深圳公開真實生活 指一類人不宜搬 7千租900呎搵房有秘技｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
劉愷威紅館拖新歡曝光最新戀情 女方身材豐滿似00後女生 氣質清純甜蜜晒愛
劉愷威紅館拖新歡曝光最新戀情 女方身材豐滿似00後女生 氣質清純甜蜜晒愛
影視圈
9小時前
本地連鎖時裝店「THE ASH」全線結業！8間分店6月同步關門 推帽子、T恤半價優惠告別
本地連鎖時裝店「THE ASH」全線結業！8間分店6月同步關門 推帽子、T恤半價優惠告別
生活百科
11小時前
90年代小生何寶生棄百億身家出家真相曝光 林韋辰代友平反爛賭傳聞 苦等多年未剃度全因這牽掛
90年代小生何寶生棄百億身家出家真相曝光 林韋辰代友平反爛賭傳聞 苦等多年未剃度全因這牽掛
影視圈
14小時前
01:34
屯門中學校長李卓興爆粗後請辭 首度鞠躬道歉 拭淚：想同同學講「唔好學我」
社會
3小時前
風扇仔「大戶」試伏報告！港男深水埗喪買20把實測：竟得一款封神？好用全靠這兩點｜Juicy叮
風扇仔「大戶」試伏報告！港男深水埗喪買20把實測：竟得一款封神？好用全靠這兩點｜Juicy叮
時事熱話
12小時前
太興/敏華大派現金券！14餐飲品牌聯推$33即減優惠／$3加購／$33特價套餐
太興/敏華大派現金券！14餐飲品牌聯推$33即減優惠／$3加購／$33特價套餐
飲食
10小時前
「熱就出廳坐！」33.7度高溫 工人姐姐早1小時開冷氣被公審 網民起底僱主驚揭更涼薄前科｜Juicy叮
「熱就出廳坐！」33.7度高溫 工人姐姐早1小時開冷氣被公審 網民起底僱主驚揭更涼薄前科｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
炎熱天氣｜短暫外出要關冷氣嗎？專家教最佳開關時機省錢又省電 附3類降溫神器使用攻略
炎熱天氣｜短暫外出要關冷氣嗎？專家教最佳開關時機省錢又省電 附3類降溫神器使用攻略
食用安全
16小時前