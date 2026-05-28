蕭景鴻出道24年首開個人巡唱秒殺 《以我為名》空降冠軍 台北高雄緊急加場

「2026最熟悉的新人」蕭景鴻（阿弟），出道24年來首度展開個人巡迴演唱會《以我為名》，7月11日的台北場及9月26日的高雄場，日前門票一開賣隨即創下秒殺完售的佳績，新歌《以我為名》也空降KKBOX綜合新歌即時榜冠軍，雙喜臨門！為回應廣大歌迷的熱烈期盼與加場呼聲，今日驚喜宣布加碼，確定台北、高雄兩地同步加開場次！蕭景鴻個人首場巡迴《以我為名》演唱會，台北加開7月12日場次、高雄加開9月27日場次，期盼能邀請更多一路相伴的歌迷，一起進場聆聽他的人生故事。加場門票將於5月27日（三）12點30分於拓元售票系統正式開賣。

蕭景鴻感動強調從未放棄

聽到個人首場演唱會一開賣即完售的消息，蕭景鴻滿滿感動湧上心頭，他感性表示：「這麼多年來我沒有放棄過，非常謝謝大家的支持與等待！」回首演藝之路，他也認為這條路雖然崎嶇坎坷，但也扎扎實實造就了現在的蕭景鴻。為了不讓所有等待已久的歌迷失望，蕭景鴻第一時間決定北高兩地皆加開場次，希望能邀請更多一路相伴的歌迷，一起進場聆聽他最真實的人生故事，也對粉絲溫情喊話：「這次的演唱會唱的是我的人生故事，希望你們也能從我的歌聲裡獲得一點力量，期待能有更多機會唱給你們聽！」

蕭景鴻開直播豁達談票房

其實在演唱會開賣前一天，蕭景鴻特別開直播與歌迷聊聊天，當被問到是否會對票房感到緊張時，他心態相當豁達：「不會！只要喜歡我的歌迷能來聽我唱歌，我就很滿足了。倒是《以我為名》單曲上架時比較緊張，因為是屬於搖滾風格，很少演唱這樣曲風，希望大家可以喜歡我的新作品。」事實上，〈以我為名〉單曲一上線更獲歌迷們盛讚「超好聽」、「渾厚嗓音太適合這種曲風」好評不斷！而在直播中，十分寵粉的蕭景鴻也大方加碼演唱許多粉絲敲碗的歌曲，他自己非常喜歡直播的氛圍：「直播可以跟粉絲更近距離互動，一切都不用特別設計、很真實！」面對直播中大量歌迷熱情敲碗敲到不同城市的聲音，蕭景鴻也表示都有記在心裡，真心希望能有機會到各個地方與大家見面。