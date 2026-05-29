邵音音大埔豪宅內貌曝光 巨型飾物櫃放滿珍藏品 九龍塘3000呎大屋更具氣派

兩度榮獲香港電影金像獎「最佳女配角」的75歲資深演員邵音音，近年減少幕前演出，但依然活躍於社交平台，不時分享生活點滴，又邀請朋友到家中作客。近日邵音音的好友黃夏蕙帶同泰國菜外賣到其屋企開餐，意外讓邵音音位於大埔林村的豪宅內貌曝光。

邵音音家居擺滿收藏品

從邵音音分享的照片所見，位於大埔林村的住所空間相當寬敞，相信是一棟複式設計的村屋。當日飯局照片的背景，可見一條通往上層的樓梯，配上古典風格的鍛鐵扶手，顯得典雅。飯廳的裝潢雖然簡潔，但牆上掛著一幅大型中式水墨畫，配上深色的實木傢俱，為家居增添濃厚的藝術及文化氣息。

邵音音的家人也有出鏡，見到孫兒正在客廳玩耍，可窺見客廳的陳設。當中一面佔據整幅牆壁的巨型深木色飾物櫃，擺滿各式各樣的收藏品，琳瑯滿目，見到有中式風格的陶瓷花瓶、雕塑、獎座，以及巨大的紫水晶擺設，可見收藏品價值不菲。

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邵音音豪宅疑獲高人指點

客廳的另一角落則充滿童趣，地上鋪著設計感十足的地毯，擺放小朋友的畫板和各式玩具，讓豪宅增添不少溫馨熱鬧的家庭氣氛。早在六年前，邵音音曾亮相節目《行運秘笈》，當日由玄學家楊天命及主持劉明軒拜訪其位於九龍塘的逾3000呎豪宅，內部設計以典雅為主，設有極具氣派的千呎長方形大廳，並細分為客廳、飯廳及專屬的麻雀枱，不少擺設被楊天命指有助催財催運，估計曾獲高人指點。

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邵音音在IG留言：「生活充滿了色彩，黃夏蕙喜歡色彩泰國餐廳的食物，買了外賣來家裡吃，酸酸甜甜帶著辣…我們走的人生路有一段路是相同的，那就是年輕時都走了很多非走的路。曲折又痛苦。哈哈。都過去了，剩下的是一片美好！」

邵音音屋企曾遭賊人爆竊

邵音音早年從艷星轉型成為實力派演員，在多個國際電影節中屢獲獎項。邵音音早在80年代經朋友介紹認識地產富商陳耀發，婚後為對方誕下一子一女，金像獎音樂人兼電影配樂師波多野裕介（Yusuke Hatano）是其女婿。邵音音數年前曾曝光九龍塘逾3000呎豪宅，近年搬到大埔林村的她，去年曾透露遭賊人開門爆竊，甚至拔掉全屋閉路電視（CCTV），犯案手法熟練，慶幸只損失財物，家人平安。

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