風華背後丨黃宗澤兌現「波總旅行團」承諾 帶蘇麗珊涂毓麟玩轉大西北：我玩得最瘋狂冇代溝

黃宗澤(Bosco)之前在完成邵氏新劇《風華背後》時曾在社交網講過「如果樂小姐帶大家去旅行就好啦!」，引起同劇演員很大迴響，齊齊轉發支持，今次他先行帶住劇中「龔家」兩個表姐弟蘇麗珊(Cecilia)與涂毓麟(Oscar)，出發到中國大西北玩兼拍攝網上旅遊節目，雖然出現之處均引起哄動被包圍難以拍攝，但有「波總」帶隊去玩，兩人一樣好似中獎咁開心。

黃宗澤教人打卡玩新奇刺激玩意

此行三人去甘肅與青海延線玩足6日5夜，每日用很長車程去不同景點，所以都較為勞累，更曾試過為趕行程在巴士上食午餐，猶如學生去旅行般，但各人全無怨言，還自得其樂，Bosco之前曾到過青海及西寧等大西北地方，但今次有不同的體驗:「因為上一次純粹拍一啲比較文教性節目，今次是真係 for fun，全部都係教人點樣去旅行、去打卡，或者搵一啲新奇刺激嘅玩意，所以今次真係幾特別、幾好玩。」

黃宗澤先試水下次約蔡少芬朱茵

今次他只帶了《風華背後》的Ceci和 Oscar去旅行，問他怕不怕同劇之蔡少芬、朱茵、林愷鈴等話他偏心？Bosco說:「本來我第一次的提議係《風華》一家人一齊去，但第一次拍又好似唔敢驚動大家，所以我地呢啲小夥子就先去玩，先試吓個流程，如果下一次再去其他地方，睇吓邊個得閒就嚟。」

黃宗澤自認年輕無代溝

期間見Bosco跟兩人在沙漠上跳舞玩得好開心，問他跟兩個年輕人一起去旅行感覺如何？Bosco立即抗議說:「我都好年輕呀，雖然我係佢地嘅前輩係事實，但我地三個都打成一片，只係有需要照顧佢地嘅時候，我都必須挺身而出，所以都無分咩前輩，(一齊玩有冇代溝?)我覺得玩得最瘋狂嗰個係我呀!」

黃宗澤被上百人圍觀仍笑容滿面

Bosco此行每次出現的地方都吸引了很多人來圍觀，連去廁所都有上百人包圍住他，但Bosco仍然笑容滿面，還跟他們開玩笑，𠱁得大家好開心，難怪不少粉絲都咁愛他，Bosco說:「因為呢度都係遊客區，有好多來自唔同地方嘅人，遇到一啲馬來西亞遊客喺呢度等咗我個幾鐘頭，話想影一張相，盡可能唔影響到工作人員，唔影響到保安嘅負擔，影到咪影，但當然要安全第一，你知道影一張有時候就一發不可收拾，咁你搞到保安工作量提高就唔好啦!」如此為人著想，難怪Bosco深受大眾喜愛。

黃宗澤話收視好去旅行拍埋節目

《風華背後》將來播出如果收視好的話，問Bosco會否帶著台前幕後去旅行慶祝？他立即笑說：「多謝樂小姐！當然如果套劇收得，唔好剩係慶功宴咁簡單，整個短旅行，有錢賺就攞啲出嚟請我地去旅行，順便拍埋節目，有收益、又可以慰勞員工，係唔係一舉兩得呢？」

蘇麗珊讚波總照顧周到

今次有幸成為「波總旅行團」其中一員，Ceci十分興奮:「同波總一齊去拍嘢非常之開心，佢好照顧我地，仲照顧埋工作人員，大家去體驗咗好多唔同好玩活動，學到點樣可以用一個好玩方式去做一個旅遊節目。」此行令Ceci印象最深刻的是大家是很有「團魂」，因為大家差不多是廿四小時在一起，睡眠時間不多，車程時間則很多，但大家完全沒有呻過一句辛苦，而Bosco還間中看大家有什麼需要，所以今次Ceci真的有樂而忘返感覺。

涂毓麟沙漠扮太空人

至於Oscar今次有機會跟Bosco去旅行拍節目，事前沒有緊張只有期待，因為之前拍攝《執法者們》及《風華背後》時已相處過，但今次感覺似一家人，期間Oscar湊太空人熱，在青海沙漠以太空人裝扮示人，他解釋:「扮太空人係拍緊波總做導演嘅微電影，但我覺得好似係懲罰我多啲，因為波導第一句就係你瞓低，佢仲扮怪獸襲擊我，但真係好好玩，之前我未嚟過大西北，好多景點都好靚。」