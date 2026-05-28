陳蕾6月飛倫敦站開騷唔敢放長假 埋頭苦幹還歌債 聞湯令山湯疑撻著林熙彤：等佢確認咗先

「樂壇織女」陳蕾到荃灣出席第三屆「約好織物祭」活動，展示一幅由她親手針織而成，以其歌曲《荒島之幻象》為名的大型作品。陳蕾表示身上的服裝也是同款針線所創作，今次機會令她思考如何令歌曲形象化，若然將來做展覽，也會想以歌曲為題繼續針織創作，她指3月《完整的我》音樂會後，為這次作品忙碌了兩個月，6月初將會飛到英國舉行其倫敦站音樂會，「這段時間，我的工作室都放滿針線，琴都被作品蓋住，現在終於收拾完，可以投入音樂工作，為音樂會綵排。」

陳蕾進入音樂創作模式

談到倫敦演出，陳蕾笑言也想留在當地放幾日假，因為可以取得靈感，問會留在當地歐遊一下？她笑言不敢：「不會放太長假，雖然針織也有壓力，但同時我又好放鬆，所以都算玩了一排，是時候投入回音樂，很多人向我邀歌，但我至今仍未開始做。（欠多少首？）有朋友是今年1月找我的、說不急，7月完成就可以，結果我忙到現在，6月還要完成音樂會才有時間，也有2月、以及去年提出的，加起來都有6份創作工作，所以也是進入音樂創作模式、埋頭苦幹。」

陳蕾創作完成會給同事檢驗歌曲

談到同門的湯令山傳出緋聞以及歌曲風波，早前湯令山在台北演出，受訪透露有心儀對象，網民搜尋證據，揭對象是「夜王BB」林熙彤，女方更疑因「520」分享工作照而洩蜜。陳蕾笑言最近埋首針織和演唱會，尚未了解傳聞，問會否祝福他走出感情空窗期？她說：「等他確認了、親口承認了先，否則這份祝福又太早！」至於湯令山新作《玻璃》被指抄襲John Mayer作品，問身為創作人的陳蕾，如何避免出現此情況？她表示：「他的情況我不清楚，但我自己的話。如果發現寫了些有點熟悉的歌，我會請朋友幫忙聽，如果有些音樂不覺意間聽了，可能我都不自知，會給身邊同事檢驗。有些作品會相似，也是有可能的，始終音樂就是音符、不同組合方式，如果相似都不稀奇，可能我自己聽也覺得似，但絕對不是刻意。」