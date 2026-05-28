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劉愷威新戀情丨跟楊冪離婚8年育有一女 各自屢爆緋聞 女方疑曾暗寸「自以為藝術家」

影視圈
更新時間：16:01 2026-05-28 HKT
發佈時間：16:01 2026-05-28 HKT

劉愷威與內地女星楊冪於2011年合作內地劇《如意》，傳出因戲生情，二人當時一度否認。其後二人再多次合作，劉愷威與楊冪跨越年差12載，結婚成為夫婦，可惜最終離婚收場，二人的女兒「小糯米」留在香港升學。不過楊冪離婚後，曾在節目中疑暗諷前夫，引發網民熱烈討論。

劉愷威楊冪不被外界看好

劉愷威與楊冪從拍拖到結婚，一直不被外界看好，二人因合作電視劇假戲真做，當時正值事業上升期的楊冪，無懼流失粉絲，於2012年大方公開戀情，其後更以情侶檔與劉愷威合演多部影視作品。2013年劉愷威與楊冪在微博宣布已結婚領證，翌年1月在峇里島舉行婚禮，同年6月在香港誕下女兒「小糯米」。

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劉愷威夜訪同劇女拍檔

不過劉愷威與楊冪結婚5年來，雙方屢爆桃色新聞。劉愷威一向異性緣旺盛，在2016年曾被拍到夜訪同劇女拍檔王鷗的酒店房間，並逗留長達4個小時，內媒更疑似拍到王鷗在房內只穿內褲的照片，更指二人一度關燈。劉愷威與王鷗事後否認偷食，稱是在房內「讀劇本」，當時楊冪表示對劉愷威的信任。二人在2018年宣布離婚前夕，劉愷威亦傳出與富二代千金等異性過從甚密。

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楊冪在婚內同樣鬧出緋聞，有指她在2015年與內地男星李易峰合作電影《怦然星動》時撻著，最終緋聞不了了之。劉愷威與楊冪於2018年宣布離婚時，表示會共同撫養女兒「小糯米」，但女兒之後長留香港由爺爺劉丹照顧，劉丹亦不只一次在傳媒面前爆響口，透露孫女許久沒見過媽媽。於2023年曾傳出楊冪斥約5.4億港元，打算與劉愷威爭女兒的撫養權，更有傳劉愷威為防「小糯米」被搶，帶同女兒到加拿大改國籍。據內地傳媒報道，楊冪與劉愷威在生活上已全無交集，甚至連朋友都做不成。

劉愷威暗指楊冪「太商業」

過往二人曾稱雙方在思想與觀念上有巨大鴻溝，劉愷威曾表示自己與太太的發展方向不同，自認「比較有藝術性」，並暗指楊冪的定位「太商業」，當時楊冪表示不認同。楊冪之後在內地節目中談及愛情觀，霸氣稱：「很多人會覺得自己是個藝術家，但別人可能覺得他是個屁。」讓人聯想到劉愷威的言論，認為楊冪暗諷前夫。

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