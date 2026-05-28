Gareth. T湯令山傳暗撻22歲《夜王》BB林熙彤 網民列3大鐵證520隔空傳情

唱作才子湯令山（Gareth. T）於2023年結束與創作歌手moon tang（鄧凱文）的一段情後，過去近三年的作品，不時被指「憑歌寄意」，被解讀成對舊愛未忘情。湯令山早前曾親口承認有心儀對象，今日（28日）便傳出有新戀情，有網民抽絲剝繭搜尋證據，直指女方為電影《夜王》飾演舞小姐「BB」的女星林熙彤（Hazel）。

湯令山傳密會林熙彤

有傳媒爆料指，今年1月收到報料，稱目擊招牌金髮配眼鏡的湯令山，與一名長髮女伴在灣仔行街。當時二人刻意保持距離，女方更是「包到冚」，頭戴Cap帽，穿上衛衣、外套及闊腳褲，似乎害怕戀情曝光，而破壞女方的清純形象。

林熙彤擁類似服裝飾物

網民翻查林熙彤的IG照片對比，發現她擁有一件款式極為相似的啡拼卡其色反領外套，以及同款打結白色斜孭袋，就連當日女伴佩戴的粉紅色Cap帽，亦與林熙彤曾戴過的帽款極為相似，令傳聞可信度大增。

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湯令山憑歌寄意

其實湯令山與林熙彤的緋聞，早已有跡可尋。湯令山日前受訪時曾罕有鬆口，坦承目前「有心儀對象」，但湯令山自認性格內斂，不會主動出擊告白，寧願把戀愛的悸動寫入歌中。巧合的是，湯令山選在充滿示愛意味的「520」5月20日推出籌備兩年的新歌《玻璃》。

而早於去年有歌迷曾催促湯令山發布新歌，當時獲偶像回覆：「要找到一個愛得很透明的人才發」、「再愛的時候才發」。湯令山揀520將新歌面世，因此被網民解讀為「愛的宣言」，乘機向新歡表白兼放閃。

林熙彤被問戀情

除湯令山的歌曲暗藏玄機外，有網民亦找到不少蛛絲馬跡，就在520當日，林熙彤的經理人公司上載其工作照，有網民直問：「你不知道她跟GT在一起了嗎？」隨即有人附和，指湯令山早前在台北演出時，已透露有聊得來的心儀對象，更有網民表示擁有證據。

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此外，湯令山近月頻頻秒Like林熙彤的帖文，而林熙彤同樣不避嫌，在520深夜於社交平台分享歌曲《You Know I Love You》，惹來隔空呼應湯令山新歌《玻璃》的聯想。據悉，湯令山撻著林熙彤是靠華納音樂的一名幕後女工作人員牽線，二人由朋友開始發展。

林熙彤憑MC張天賦MV彈起

現年僅22歲的林熙彤（Hazel）入行初期一直身兼學生與藝人兩職，去年從香港理工大學修讀平面設計畢業。林熙彤今年憑電影《夜王》中「BB」一角彈出，並獲參演ViuTV劇集《哪一天我們會紅》，而林熙彤早在湯令山同門好友張天賦（MC）作品《老派約會之必要》，擔任MV女主角，受到關注。

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