90年代小生何寶生棄百億身家出家真相曝光 林韋辰代友平反爛賭傳聞 苦等多年未剃度全因這牽掛

90年代TVB小生何寶生從加拿大回流返港後，加入藝訓練班而入行，他曾經在歌、影、視三線發展，與蔡少芬主演過《白髮魔女傳》、和《笑傲江湖》飾演林平之一角而為人所熟悉，不過在1998年與TVB約後不再續約，選擇轉投亞洲電視，可惜發展不似預期，何寶生開始醉心鑽研佛法，最終於2005年被發現已經出家，法號道生。

林韋辰罕談何寶生出家的原因

當年有指何寶生出身富貴，父親坐擁百億資產，何寶生本身亦有商業頭腦，曾投資美容院及電腦公司，生活無憂，所以當年何寶生出家一事，令不少人感到震驚。前亞視一哥林韋辰近日小紅書拍片，罕談何寶生出家的原因，亦坦言：「這輩子啊，最讓我佩服，讓我牽掛的一個好兄弟，他放棄了幾個億的身家，直接出家，他就是我的好兄弟，何寶生。」

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林韋辰親揭何寶生出家背後感人真相

多年來外界對何寶生出家眾說紛紜，甚至有傳言指他因沉迷賭博、試過一晚輸掉上億的家產,最終生活糜爛才看破紅塵。近日何寶生的多年摯友、前亞視一哥林韋辰拍片為兄弟平反，親自揭開何寶生出家背後不為人知的感人真相。林韋辰在影片中透露，何寶生家境極其富裕，原本住在一棟擁有大泳池、無敵海景的數億獨立別墅。但他後來卻選擇搬到新界郊區獨居，生活極度簡樸，出入只騎單車或開油電混合車，絕不亂花錢，並將大部分金錢用於修研佛法與布施。對於網上流傳何寶生「爛賭、事業不順」的傳聞，林韋辰嚴正澄清：「真沒這回事！」他表示，何寶生出家絕非一時衝動或遭遇挫折想不開，而是經過長達四、五年的深思熟慮與鋪排。為了不讓家人和朋友擔心，他先是搬離豪宅自立門戶，不再依賴家裡的支持，並靠著自己留學時學到的電腦專業賺取微薄收入維持生活，一步一步讓身邊的人慢慢接受他的選擇。林韋辰稱何寶生其實早就做好了出家的準備，但遲遲未踏出最後一步，原因竟是為了一隻陪伴他十多年的愛犬。

何寶生愛犬往生後徹底放下世俗牽掛

林韋辰憶述何寶生曾對他說：「如果牠（愛犬）還沒走，我還是放不下牠。」因為只要何寶生不在家，狗狗就會天天哭著看門等主人，甚至連飯都不肯吃。為了不讓愛犬受苦，何寶生決定陪牠走完生命的最後一程。直到2005年愛犬往生後，何寶生才徹底放下世俗牽掛，正式剃度出家，法號「道生」。據悉，他出家後仍運用自己的電腦專長，致力於弘揚佛法。林韋辰坦言，何寶生不僅是他最佩服的好兄弟，更是帶他走出人生黑暗期的恩人。當年林韋辰貴為亞視當家小生、金牌主持人，後來滿懷憧憬轉投TVB，卻慘遭「欺騙」。劇本開拍後，他才發現被安排飾演一個為了事業出賣同性戀人的極度負面角色，這次打擊讓只想好好演戲的林韋辰跌入谷底，心灰意冷下甚至一度沉迷酒精，對演藝圈徹底失去信心。就在他最痛苦迷茫的時候，何寶生的一句話點醒了他：「萬千帶不走，只有業隨身。」何寶生告訴他，做人最重要的不是爭取甚麼角色或拿甚麼獎，而是懂得如何快樂地活下去、「離苦得樂」。這番話讓林韋辰恍然大悟，學會了「拿得起是能力，放得下是幸福」。受到好友出世智慧的啟發，林韋辰終於放下對名利與角色的執著，將人生重心轉向普世價值與慈善事業。

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4位曾出家圈中人：

何寶生情史至今仍是娛樂圈的焦點

何寶生情史至今仍是娛樂圈的焦點，據悉，何寶生當年在演藝圈曾有過三段轟轟烈烈的刻骨愛戀。他曾在1991年港姐後台對蔡少芬一見鍾情，不僅天天開豪車接送收工、親手做便當，更瞞著家人購置物業，愛得極其高調體貼，但這段感情遭到何寶生豪門家族的強烈反對，認為兩人「門不當戶不對」 ，結果在家族、外界多重現實重壓下，這段維持了五年的感情最終於1996年宣告結束。何寶生與梁詠琳亦曾有過一段短暫愛情，兩人回港進入TVB後曾認真交往約一年，然而因性格與感情步調不一致，最終於2003年正式畫下句點，女方也因此一度患上輕微抑鬱症，後淡出娛樂圈移居美國。樊亦敏是何寶生出家前，圈內唯一承認過這段感情的另一位女友，兩人在1999年拍攝電視劇時相識並交往，樊亦敏曾在訪問中大讚何寶生是一個極好的人，但當時自己長期受免疫系統疾病困擾，脫髮嚴重且難以生育，因身體狀況不願拖累對方，導致多段感情最終無法開花結果，兩人也默默退回朋友關係。