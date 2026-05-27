鍾鎮濤大仔鍾嘉浚突宣布離港 貼維港相嘆一切陌生令人疲憊：是時候開啟一段新的旅程

現年73歲鍾鎮濤曾經有過兩段婚姻，在1988年與章小蕙結婚並育有大仔鍾嘉浚、女兒鍾嘉晴，但二人於1997年離婚收場。其後鍾鎮濤與范姜誕下鍾懿及鍾幗兩個女兒，鍾㦤同樣熱愛演藝工作，不單成功考入北京電影學院當研究生，還高調宣布出道，鍾鎮濤曾公開表示：「鄉親父老們請關注，我家小鍾懿正式出道了。」

鍾嘉浚突貼上張維港相宣布開啟新旅程

相比之下，與前妻章小蕙的大仔鍾嘉浚和女兒鍾嘉晴低調得多，鍾嘉浚曾隨章小蕙到美國升學，而鍾嘉晴則與鍾鎮濤及繼母一起生活，鮮有與爸爸公開亮相。鍾嘉浚日前突貼上張維港相並說：「我在香港的八年時光即將結束，這裡沒有知曉我名字的人。沒有可以藏匿秘密的角落，一切都那麼陌生，而陌生令人疲憊。是時候開啟一段新的旅程，去適應這個不斷變化的世界了，再見，香港。」

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鍾嘉浚未有透露告別香港的原因

鍾嘉浚未有透露告別香港的原因，鍾嘉浚的行踪成謎，曾有指他近年在上海生活，並且留在當地發展自己的事業，他亦曾表示在外地生活，但多年來甚少參與家族聚會。鍾嘉浚曾在2024年在IG發文指已和拍拖兩年多的女友分手，當時他以英語發文：「很多人一直祝我和女友一切順利，但事情是這樣的，我們大約一個月前分手了。當我在蒙地卡羅工作時，她對我說了再見。這事令我感到沮喪，但我的經歷讓我更堅強，所以我沒有像個青少年般幼稚。我在這段期間努力自我修復，令我能夠坦然面對，最佳方法就是吃美食和玩《原神》。」

章小蕙曾爆鍾嘉浚開設動漫主題Cafe

不過鍾嘉浚身旁很快已有一位美女相伴：「圖中的這位女士，當我感覺很糟糕的時候，她很友善地來探我，所以我真的很感激，確保她在上海度過一段愉快的時光，我們吃了很棒的德國菜、在世界上有排名的Pizza，還有更多美食。」相中所冤見，鍾嘉浚的女伴眼大大長髮披肩，而且打扮時尚，不過就刻意用手遮住鼻子。鍾嘉浚都有意和對方在一起：「既然我現在單身，我會慢慢地選擇一個願意和我一起回洛杉磯並且可以更像是隊友的人...是否認該和她一起？」鍾嘉浚又曾被媽咪章小蕙爆開設一間動漫主題Cafe，榮升老闆的他某次凌晨4點回家，大呻要洗廁所好辛苦，章小蕙即勸導：「你是公司的CEO，對吧？你要洗廁所，你必須甚麼都得親力親為。」

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