6月電視劇推介｜ 白鹿與陳都靈爭霸古裝劇 徐仁國化身「毒舌上司」

2026年6月，各地的電視劇都不容小覷！當中內地人氣女星白鹿時隔4個月攜新作《莫離》閃電回歸，陳都靈亦帶着《翹楚》展開古裝劇爭霸戰；而憑着與韓國天團BLACKPINK成員Jisoo合作《訂閱男友》後，人氣知名度再上一層樓的徐仁國在6月推出《明天也要上班！》。除此之外，人氣劇集《龍之家族》的第三季於6月22日正式開播，足見6月電視劇勁有睇頭！下文為您精心整理10套6月必看電視劇清單，包括劇情大綱、必看亮點與播放詳情。 撰文：多莉

六月電視劇推介1：白鹿、丞磊《莫離》

內容簡介：白鹿與丞磊聯手粉碎陰謀

葉府的長女葉璃（白鹿 飾）身為驪山後人，曾被封在山中八年，她嫁去破敗的定王府，和雙腿殘疾的定王墨修堯（丞磊 飾）成親。婚後她表面無事可做，實則暗中謀劃，將當年加害驪山的官員一一除去。雖過程中遭到了同為復仇的墨修堯的懷疑，二人最終聯手，輔佐小皇帝掌權，粉碎了沐陽侯、黎王的接連陰謀，還天下一片海晏河清。

《莫離》由白鹿以及丞磊領銜主演。

看點：CP新鮮搭配夠吸睛

白鹿與丞磊雖然首次搭檔，但在官方發布的花絮中可見，二人默契十足，拍攝時有講有笑，沒有絲毫的違和感！二人更在劇集中化身雙強假面夫妻，上演古代版先婚後愛，雙強夫妻互相偽裝，突出二人同樣擁有的偽裝感與腹黑感，拉高人設爽感與CP感。

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播出時間：2026年6月9日

線上看平台：WeTV

集數：40集

六月電視劇推介2：陳都靈、周翊然《翹楚》

內容簡介：陳都靈與周翊然滅內憂外患

將軍之女楚朝（陳都靈 飾）為改變自己成為楚國世子蕭珣奪權路上犧牲品的可悲命運。在與命運對抗中，她與謝家庶子謝燕來（周翊然 飾）相識，更助他成為鎮國大將軍。二人合力成功阻止了蕭珣的野心。在本該逃離是非之地的途中，見到戰火中百姓的苦難，楚朝毅然決然返回城內，助力小皇孫蕭羽為帝，直至蕭羽親政。然而蕭珣又引外敵來犯，為權慾不惜陷萬民於水火。楚朝攜手謝燕來殊死抵抗，領軍浴血奮戰，終於成功解除大楚內憂外患。

《翹楚》由陳都靈以及周翊然領銜主演。

看點：女主人設鮮明

由陳都靈飾演的楚朝由將門嫡女成長為鎮國長公主，披甲上陣、平叛御敵，實現個人與家國的雙重救贖。而在釋出的預告中，陳都靈的演技張力十足，眼神戲與情緒層次廣受好評，被網民激讚！除此之外，劇情中的朝堂博弈環環相扣，正邪對峙張力拉滿。

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播出時間：2026年6月2日

線上看平台：優酷

集數：24集

六月電視劇推介3：徐仁國、朴智賢《明天也要上班！》

內容簡介：徐仁國與車智允相愛相殺

講述在「工作倦怠期」中苦苦掙扎的已經工作了7年職員車智允（朴智賢 飾），為了躲開「最糟糕的人」而選擇了「次糟糕」的毒舌上司姜時宇（徐仁國 飾），卻在與他共事的過程中逐漸成為彼此無可替代的「最佳選擇」。

《明天也要上班！》由徐仁國以及朴智賢主演。

看點：改編至人氣網漫

《明天也要上班！》改編自累積超過2億觀看的同名人氣網漫，本身已積累深厚的粉絲基礎。而劇集的設定則是圍繞着「冷淡上司 x 職場曖昧」，勁有吸引力！在預告中，徐仁國飾演的姜時宇更突然直球告白：「我很喜歡車智允前輩」讓網友瞬間暴動，粉紅泡泡滿瀉。

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播出時間：2026年6月22日

線上看平台：Amazon Prime Video、tvN

六月電視劇推介4：李宰旭、辛叡恩《醫到孤島愛上你》

內容簡介：李宰旭與病患艱難求存

追求成功名利的整形外科醫師都智義（李宰旭 飾），被派往人人迴避、被稱為「地獄之島」的偏東島擔任一年公共保健醫生，在島上與居民和病患艱難求存的故事。

《醫到孤島愛上你》由李宰旭以及辛叡恩領銜主演。

看點：李宰旭軍白期待播劇之一

《醫到孤島愛上你》雖然是醫療題材，但整體節奏十分輕快，風格也很暖心，是一部療癒之作。而李宰旭與辛叡恩同樣是備受矚目的「98 Line」新生代演員，在劇中二人化身劇中冷酷都市醫生遇上熱情島上護士，令人期待他們之間會擦出甚麼火花。值得一提的是，該劇是李宰旭軍白期僅剩的兩部待播作品之一。

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播出時間：2026年6月22日

線上看平台：Disney+、ENA

集數：12集

六月電視劇推介5：崔岷植、崔顯旭《末行手記》

內容簡介：崔岷植與崔顯旭挑戰禁忌底線

失敗作家兼國文系教授許文悟（崔岷植 飾），受到這位天才少年李強（崔顯旭 飾）的影響下，再次被喚醒對寫作的渴望，然而，當他對少年的草稿越來越着迷時，二人的私人課程也逐漸偏離正軌，走向難以預料的方向。

《末行手記》由崔岷植以及崔顯旭主演。

看點：兩大實力派演員鬥戲

在《末行手記》中，影帝崔岷植搭上《那傢伙是黑炎龍》崔顯旭，二人都是天賦極高的實力派演員，令人期待他們如何在6集用有限的時間，令觀眾讀懂完整的故事，他們之間的張力令人期待。除此之外，《末行手記》在2015年以話劇形式亮相已廣獲好評，今次改編成劇集勢引起關注。

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播出時間：2026年6月26日

線上看平台：Netflix、TBC

集數：6集

六月電視劇推介6：Matt Smith、Emma D' Arcy《龍之家族》第3季

內容簡介：Matt與Emma在內戰中周旋

《龍之家族》第3季將時間線落在Daenerys Targaryen崛起前200年，聚焦龍騎王朝權勢的巔峰，以及最終導致王朝衰敗的內部分裂，Daemon Targaryen（Matt Smith 飾）與Rhaenyra Targaryen（Emma D' Arcy 飾）齊在日益升級的內戰局勢中周旋博弈。

《龍之家族》來到第3季！

看點：演員陣容極豪華

本季龐大的敘事重量，由橫跨熟面孔與新成員的演員陣容共同撐起。Matt Smith與Emma D' Arcy再度飾演Daemon 及 Rhaenyra Targaryen，以及James Norton、Tommy Flanagan 在內的新加盟演員同台演出，齊飆演技。

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播出時間：2026年6月22日

線上看平台：HBO MAX

集數：8集

六月電視劇推介7：蘇志燮、崔代勳 《金特務：本色回歸》

內容簡介：蘇志燮為愛女重返危險世界

一名看似普通上班族的父親「金部長」（蘇志燮 飾）在愛女無故失蹤後，被逼揭開自己絕不能曝光的祕密身份──北韓與南韓皆極度警戒的祕密特工，他為救女兒重回危險世界，並孤注一擲展開了追查與救援行動。

蘇志燮、崔代勳 ，以及尹敬浩齊參演《金特務：本色回歸》。

看點：三位實力派同場飆戲

電視劇改編至同名人氣網路漫畫，本身已有粉絲基礎。而在影視化後，劇組更匯聚了3位好戲之人，分別是蘇志燮、崔代勳 ，以及尹敬浩，三人同場飆戲，劇集的質量已有一定保證，而女團Apink的前成員孫娜恩亦有份參演。值得一提的是在劇中蘇志燮將再次展現帥氣霸氣破表動作戲！

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播出時間：2026年6月26日

線上看平台：Netflix

集數：10集

六月電視劇推介8：李純、萬茜《歡迎回我的頻道》

內容簡介：李純與萬茜互相成就

平凡女孩醬紫（李純 飾）為追逐自媒體博主的夢想，她毅然捨棄家鄉穩定工作，隻身北上闖蕩北京。因緣際會下，她獲得與昔日偶像艾薇（萬茜）共事的機會，兩人關係亦敵亦友，彼此欣賞亦互相較勁。醬紫逐漸在競爭激烈的新媒體行業闖出屬於自己的一片天地，並遇見呆萌溫暖的理工男羅鑫（唐曉天 飾），二人相愛，對方成為她走出低谷的支撐。醬紫因一次意外失誤被公司雪藏，事業跌落谷底。最終在二人的陪伴與幫助下，醬紫找回初心，迎來事業全新巔峰。

《歡迎回我的頻道》由李純以及萬茜領銜主演。

看點：劇情寫實貼地

劇集聚焦自媒體創業、流量競爭、職場博弈、網紅困境等熱門議題，真實還原新媒體從業者的工作日常、高光與低谷，代入感極強，完全貼合現代年輕人職場生態。除此之外，劇情更講述普通人從追名逐利、迷失自我，到找回初心、沉澱成長的過程，直面職場焦慮的困境。

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播出時間：2026年5月27日

線上看平台：愛奇藝

集數：30集

六月電視劇推介9：劉美含、傅菁《樊籠》

內容簡介：劉美含、傅菁展雙強對決

工匠之女南煙梔（劉美含 飾）歷經家破人亡的慘痛變故後，為查清滅門真相，拜入神秘強者莊無疚（傅菁 飾）門下潛心修煉。為追查幕後真凶，她憑藉手中僅有的線索，孤身闖入傳聞中無人生還的伶崖塔，她卻意外發現自己的師父，竟是伶崖塔身居高位的掌局者，一場牽扯師徒、善惡、宿命的雙強對決，就此拉開序幕。

《樊籠》由劉美含以及傅菁領銜主演。

看點：劇情有新意

《樊籠》打破傳統古裝劇套路，塑造「復仇徒弟vs神秘師父」的雙女主設定，亦師亦敵、善惡難辨，從溫暖傳藝到生死對峙，人物關係層次豐富，拉扯感與宿命感拉滿。女主角之一的傅菁以限定女團「火箭少女101」出道，但其演技不容小覷，與童星劉美含演技大對撞，二人精准演繹師徒拉扯、正邪博弈的高能戲碼。

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播出時間：2026年5月28日

線上看平台：愛奇藝

集數：23集

六月電視劇推介10：張孝全、蘇慧倫《欠你的那場婚禮》

內容簡介：張孝全與蘇慧倫相愛相殺

曾風靡樂壇的「馬子狗樂團」主唱周可傑（張孝全 飾），成為落魄中年，更與妻子陳立璇（蘇慧倫 飾）的關係降至冰點。他不明白，當年那個25歲出道即巔峰、意氣風發的自己（朱軒洋 飾），為何會淪落至此。就在他試圖挽救破碎的婚姻時，一場超現實的奇蹟悄悄降臨，帶領他重新找回愛的初衷。

《欠你的那場婚禮》6月20日開播。

看點：金鐘導演嚴藝文又一力作

身兼金鐘影后的金鐘導演、編劇嚴藝文，繼《俗女養成記》、《影后》後推出全新力作愛情輕喜劇《欠妳的那場婚禮》，甫公布已十分注目。除此之外，該劇大玩「時空交錯」，在預告中，中年陳立璇意外在車站與年輕的周可傑擦身而過，青春線甜虐交織、中年線道出婚姻無奈。

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