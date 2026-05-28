陳錦鴻北上登台風采不減當年 網民憑身上一細節看清人品 曾為自閉兒停工培養成鋼琴學霸

前TVB當家小生陳錦鴻為照顧家庭，半淡出幕前多年，直到自閉症兒子陳駕樺長大，近年才逐漸返回大眾視線。日前有網民在社交平台分享陳錦鴻北上登台的片段，其狀態引起網民關注，而一身搶眼的酒紅色暗花西裝，更掀起熱烈討論。

陳錦鴻狀態極佳

從網民分享的影片所見，現年59歲的陳錦鴻狀態極佳，皮膚緊緻，臉上皺紋不多，穿上酒紅色暗花西裝，配上同色系的煲呔，打扮隆重帥氣。陳錦鴻身形保持得非常好，未見中年發福大肚腩的跡象，在舞台上神情投入，唱歌時中氣十足，加上豐富的肢體語言，顯得活力充沛，風采不減當年。

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陳錦鴻生活樸素貼地

不過有細心的網民發現，陳錦鴻所穿的酒紅色西裝，早在2020年出席內地商演時曾經曝光，去年到在內地出席活動、宣傳自己照顧兒子心得的著作，同樣以一模一樣的西裝示人，就連煲呔都十分相似。可見陳錦鴻一套「戰衣」著足5年依舊極之貼身，見證多年來身形沒有走樣，其不追求奢華，生活樸素十分慳家貼地一面，更獲得網民一致好評。

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陳錦鴻曾是90年代的一線小生，曾主演的《創世紀》、《刑事偵緝檔案IV》等經典劇集。陳錦鴻正值事業巔峰期，為專心照顧患有自閉症的兒子，毅然在2012年拍畢《初五啟市錄》後全面停工，將所有時間和心力都奉獻給家庭。

陳錦鴻兒子有語言天份

經過陳錦鴻與太太杜雯惠對兒子十多年來的悉心教導和陪伴，二人的付出終獲回報。陳駕樺的病情大有好轉外，不僅精通兩文三語，發掘出驚人的音樂才華，成功考獲鋼琴演奏級資格，並舉辦售票獨奏會。早前陳錦鴻陪同兒子到學校表演，看著陳駕樺在台上自彈自唱自創歌曲，表現淡定出色，讓父母深感驕傲。

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