胡慧中偕女拍片「何志平」現身？ 200磅何嘉珍被讚五官似洪欣 童年慘遭霸凌匿廁所食飯

一代「霸王花」胡慧中，自1998年與何志平結婚，並誕下女兒何嘉珍後，便逐漸淡出幕前，享受家庭生活。現年25歲的何嘉珍，近年有意繼承母親的衣缽，投身演藝圈。她積極經營社交平台，以KOL身分提出「肥胖也可以美」的自信宣言，吸引不少網民關注。近日，胡慧中罕有地與女兒一起拍攝短片，參觀昔日歌后周璇的故居，但這趟文化之旅，卻意外因一張合照引發網民熱議，相片中的男主持甘鵬，竟被不少人誤認為是何嘉珍的父親何志平，掀起一場「認錯爸爸」的烏龍事件。

網民讚「何志平」外貌原來認錯人

事件的起因是胡慧中、何嘉珍與主持人甘鵬的一張三人合照。相中，三人親密地站在一起，氣氛融洽。然而，許多網民在不清楚情況下，將陪伴在側的甘鵬當作是何嘉珍的父親，並對其外貌與女兒的長相展開討論。有網民留言稱：「這爸也不醜啊，女兒怎麼長這樣」，隨即有人回應：「女兒五官也不醜啊，就是太胖了。」幸好，馬上就有知情的網友出面澄清：「這不是她爸」，才終結了這場誤會。儘管如此，這段插曲也再次將何嘉珍推向輿論的中心，她圓潤的身形再度成為焦點。不少評論建議她為了健康應該控制體重，有網民認為她「眉眼有點像洪欣，但真的需要控制體重了，不是為了美觀是為了健康」，更有人斷言「這女孩瘦下來絕對大美人」。

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童年何嘉珍曾被校園霸凌

何嘉珍作為著名藝人胡慧中的女兒，「星二代」的標籤讓她自小就背負著無形的壓力。她曾在訪問中透露，成長過程並非一帆風順，校園生活更曾為她帶來巨大創傷。她憶述，當時在學校遭受同學排擠，不僅請病假時沒人願意轉告老師交帶的事，功課簿被故意塗鴉，甚至還被人惡意拉扯辮子。當時，愛女心切的胡慧中曾向校方反映情況，希望能改善女兒的處境，沒想到此舉卻弄巧成拙，反而讓何嘉珍遭到更徹底的孤立，最後只能「一個人躲在廁所食lunch」，情景令人心酸。

何嘉珍曾到TVB當臨時演員

何嘉珍長大後，選擇坦然面對外界的目光，即使體重接近200磅，她依然大方擁抱自己的身體，並試圖透過社交平台，傳遞身體自愛的正面訊息。事實上，決心繼承母親衣缽的何嘉珍，早已嘗試入行追尋「演員夢」，她曾靜悄悄加入TVB做兼職，並以臨時演員的身分參演過《新四十二章》及《回歸》等無綫劇集，近年亦積極轉型做KOL並推出個人詩集，致力成為全方位藝人。

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