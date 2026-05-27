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金秀賢公司發聲明感謝檢方還原真相 造謠金世義涉多項重罪被即時收押

影視圈
更新時間：12:00 2026-05-27 HKT
發佈時間：12:00 2026-05-27 HKT

韓國男星金秀賢去年生日因女星金賽綸在家中身亡，傳出在金賽綸未成年時曾經相戀，並涉及金錢糾紛，導致金秀賢的形象受創，停工至今。面對長達逾一年的風波，金秀賢一直尋求法律解決，近日韓國檢方就爆料頻道《橫豎研究所》金世義涉嫌散播虛假謠言，認定金賽綸的錄音屬AI造假，提請拘捕令。金秀賢所屬經理人公司今日（27日）發表聲明，履行揭露真相承諾。

金秀賢公司發聲明

金秀賢所屬經理人公司GOLDMEDALIST今早發聲明，表示經過調查後，證實《橫豎研究所》針對金秀賢的各項指控均為偽造，當中包括聲稱是已故金賽綸的KakaoTalk對話紀錄，語音檔亦被證實利用AI技術製作：「與金秀賢無關的他人對話內容，經過偽造與變造而成。」

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GOLDMEDALIST表示鑑於案情嚴重，法院已羈押金世義，指控金世義違反《通訊網絡利用及資訊保護法》，散布虛假消息及誹謗、違反《性暴力犯罪處罰特別案件法》、違反《跟蹤騷擾犯罪處罰特別法》，並涉及恐嚇他人等罪名。

金秀賢《山寨人生》有望曝光

GOLDMEDALIST的聲明中，同時感謝調查機關搜尋證據揭露真相，並重提金秀賢在去年的記者會上作出承諾：「我不會要求你們相信，我一定會證明一切。」金秀賢最終透過法律手段自證清白，聲明又向相信金秀賢的所有人致以感謝。金秀賢洗脫嫌疑後，與曹寶兒主演的Disney+鉅作《山寨人生》（Knock Off）有望曝光。

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《橫豎研究所》金世義昨日（26日）上午現身首爾中央地方法院，就被控違反《性暴力犯罪處罰特例法》、名譽毀損、恐嚇、強逼未遂等罪名，涉嫌散播與金賽綸與金秀賢有關的不實內容，接受羈押前審問，金世義抵達法院時強烈否認指控，強調自己「完全不承認任何嫌疑」。鑑於金世義有銷毀證據及潛逃風險，法院最終裁定收押，將金世義即時羈押。

殷賢長對金秀賢感同身受

同樣曾被金世義攻擊的YouTube頻道《商業之神》主持殷賢長，昨晚在直播中亦對金世義被捕消息報以歡呼，隨後沉默下來並流下男兒淚。殷賢長坦言：「那些沒有經歷過兩年半網絡暴力的人是無法理解的。就連我的家人都受到侮辱，我母親的照片也被到處傳播。」隨後殷賢長提到金秀賢：「我理解金秀賢的感受，被攻擊的感覺。」

兩年半前，《橫竪研究所》不斷指控殷賢長操縱股價、參與加密貨幣詐騙、涉嫌資產造假等。殷賢長對此強烈否認，並表示：「這些虛假指控摧毀了公司的信譽和業務。」及後殷賢長透過收購《橫竪研究所》50%股份，並試圖奪取管理控制權、削減金世義薪酬作為反擊。

知名作家蘇載元拍片申訴

多部作品曾被拍成人氣電影《素媛》、《活埋35夜》的知名作家蘇載元，亦發布一段其本人演唱《Say Goodbye》的短片，並配文「你讓很多人受苦，那你也應該受苦」。蘇載元寫道：「散播關於我的虛假新聞的金世義終於被逮捕了。雖然針對我的虛假新聞的懲罰還有很長的路要走，但我會努力樹立先例，讓散播虛假新聞的人一定會受到嚴厲懲罰。」

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