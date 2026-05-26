Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

MIRROR沙田活動丨「安」「爵」應援牌凌空飛墮三子附近 姜濤自爆研究佛學「520」懺悔不小心駕駛 盧瀚霆為澳門巡唱地獄操練

影視圈
更新時間：22:15 2026-05-26 HKT
發佈時間：22:15 2026-05-26 HKT

MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）、姜濤及呂爵安（Edan）今日在沙田出席眼鏡活動，吸引500多名粉絲到場援物，逼爆商場四層樓非常墟冚，不少粉絲舉牌為MIRROR三子應援，有人將巨型「呂」、「爵」、「安」、「姜」應援牌放在商場圍欄外，活動進行期間發生驚險場面，一個「安」字應援牌由上層跌落下層，懸掛在舞台後的圍欄邊，狀甚危險，當三子做完傳媒訪問，再有一個「爵」字應援牌由商場2樓飛墮，跌在三子附近地面，引發全場尖叫，幸好沒人受傷。

呂爵安呼籲注意安全

盧瀚霆、姜濤及呂爵安受訪時，得知有應援牌跌落樓下，三子感到驚訝，呂爵安提醒大家要小心危險。呂爵安沒同「雀腳」佘詩曼談拍戲合作但有交流演戲心得，他表示知吳君如有意開拍賀歲片，希望未來有機會一齊玩。

呂爵安叫粉絲支持偶像身邊人

對於呂爵安之前的「Haters論」惹隊友的粉絲不滿，三子認同寄語一班粉絲好好支持偶像，呂爵安坦言希望粉絲好好支持偶像身邊人，和隊友一齊出道都是MIRROR的兄弟，希望一齊好。

姜濤懺悔完才再考路試

談到姜濤於「520」日子分享佛經懺悔文，他表示向來有研究佛學，指「520」日子也適合懺悔，坦言不小心駕駛一事教自己以後小心，希望大家面對自己不好時可懺悔，他覺得信仰能令自己平靜，笑言懺悔完才再考路試。最近被Stanley拒絕應約打籃球，姜濤指他工作緊要，有看他在新劇演法官，笑言看不慣他正經，讚演技僅次於呂爵安，呂爵安即讚對方是Viu TV視帝，勁好多。

盧瀚霆澳門巡唱歌衫不是人穿

盧瀚霆透露為7月澳門巡唱加緊鍛練，因上次《KINGDOM》演唱會跳唱比例高，又笑指歌衫不是人穿，現在只有一個多月要做好身形管理，歌單方會有少少改動，仍會跳到氣咳，而澳門應是最後一站。
對於陳卓賢新歌爆抄襲風波，三子表示未了解，姜濤稱跟不上對方今年出歌進度，要聽聽了解，自己亦有打算去深山修練取靈感造歌。
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
公屋裝修DIY靚過私樓？400呎三房僅花７萬 廁所風格獲大讚 網民：做出57萬感覺！
公屋裝修DIY靚過私樓？400呎三房僅花７萬 廁所風格獲大讚 網民：做出57萬感覺！
生活百科
9小時前
李家鼎女友兒子馬貫東曾靠母親金錢接濟：戶口試過得幾蚊 近年奪獎捱出頭投資寵物美容學校
李家鼎女友兒子馬貫東曾靠母親金錢接濟：戶口試過得幾蚊 近年奪獎捱出頭投資寵物美容學校
影視圈
8小時前
星島消息：屯門新會商會中學校長李卓興即時停職！爆粗罵保安惹議 校董：表現未符公眾期望
01:20
星島消息：屯門新會商會中學校長李卓興即時停職！爆粗罵保安惹議 校董：表現未符公眾期望
社會
4小時前
佛誕連假結束大批港人滯留深圳口岸？Threads熱議5大出逃攻略 網民提醒：唔駛留通宵
佛誕連假結束大批港人滯留深圳口岸？Threads熱議5大出逃攻略 網民提醒：唔駛留通宵
旅遊
7小時前
李家鼎與馬貫東媽媽相戀20年曾傳婚訊 公認Viva為「李師奶」頻現身聚會 網民嘆：比TVB劇情更離奇
李家鼎與馬貫東媽媽相戀20年曾傳婚訊 公認Viva為「李師奶」頻現身聚會 網民嘆：比TVB劇情更離奇
影視圈
6小時前
李家鼎女友是馬貫東媽媽 《東周刊》獨家爆爭產白熱化 馬貫東雙手合十10字回應
02:05
李家鼎女友是馬貫東媽媽 《東周刊》獨家爆爭產白熱化 馬貫東雙手合十10字回應
影視圈
10小時前
「李家風暴」驚爆新一章  《東周刊》獨家爆李家鼎女友係馬貫東阿媽  與李泳豪爭產大鬥法
02:05
「李家風暴」驚爆新一章  《東周刊》獨家爆李家鼎女友係馬貫東阿媽  與李泳豪爭產大鬥法
即時娛樂
14小時前
鄧兆尊自爆患重病已立遺囑 終極剖白15億身家 評陳慧琳為娛圈清泉。
10:07
鄧兆尊自爆患重病已立遺囑 終極剖白15億身家 評陳慧琳為娛圈清泉丨獨家
影視圈
15小時前
吳家樂回應楊思琦遭集體欺凌拒道歉：諗下點解咁多人咁做  幕後人大鬧賤種楊思琦點讚
吳家樂回應楊思琦遭集體欺凌拒道歉：諗下點解咁多人咁做  幕後人大鬧賤種楊思琦點讚
影視圈
4小時前
「鼎爺女友」兒子馬貫東親父曝光  跟Viva離婚多年去年離世  馬貫東從沒怨恨披麻戴孝送最後一程
「鼎爺女友」兒子馬貫東親父曝光  跟Viva離婚多年去年離世  馬貫東從沒怨恨披麻戴孝送最後一程
影視圈
6小時前