MIRROR沙田活動丨「安」「爵」應援牌凌空飛墮三子附近 姜濤自爆研究佛學「520」懺悔不小心駕駛 盧瀚霆為澳門巡唱地獄操練

MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）、姜濤及呂爵安（Edan）今日在沙田出席眼鏡活動，吸引500多名粉絲到場援物，逼爆商場四層樓非常墟冚，不少粉絲舉牌為MIRROR三子應援，有人將巨型「呂」、「爵」、「安」、「姜」應援牌放在商場圍欄外，活動進行期間發生驚險場面，一個「安」字應援牌由上層跌落下層，懸掛在舞台後的圍欄邊，狀甚危險，當三子做完傳媒訪問，再有一個「爵」字應援牌由商場2樓飛墮，跌在三子附近地面，引發全場尖叫，幸好沒人受傷。

呂爵安呼籲注意安全

盧瀚霆、姜濤及呂爵安受訪時，得知有應援牌跌落樓下，三子感到驚訝，呂爵安提醒大家要小心危險。呂爵安沒同「雀腳」佘詩曼談拍戲合作但有交流演戲心得，他表示知吳君如有意開拍賀歲片，希望未來有機會一齊玩。

呂爵安叫粉絲支持偶像身邊人

對於呂爵安之前的「Haters論」惹隊友的粉絲不滿，三子認同寄語一班粉絲好好支持偶像，呂爵安坦言希望粉絲好好支持偶像身邊人，和隊友一齊出道都是MIRROR的兄弟，希望一齊好。

姜濤懺悔完才再考路試

談到姜濤於「520」日子分享佛經懺悔文，他表示向來有研究佛學，指「520」日子也適合懺悔，坦言不小心駕駛一事教自己以後小心，希望大家面對自己不好時可懺悔，他覺得信仰能令自己平靜，笑言懺悔完才再考路試。最近被Stanley拒絕應約打籃球，姜濤指他工作緊要，有看他在新劇演法官，笑言看不慣他正經，讚演技僅次於呂爵安，呂爵安即讚對方是Viu TV視帝，勁好多。

盧瀚霆澳門巡唱歌衫不是人穿

盧瀚霆透露為7月澳門巡唱加緊鍛練，因上次《KINGDOM》演唱會跳唱比例高，又笑指歌衫不是人穿，現在只有一個多月要做好身形管理，歌單方會有少少改動，仍會跳到氣咳，而澳門應是最後一站。

對於陳卓賢新歌爆抄襲風波，三子表示未了解，姜濤稱跟不上對方今年出歌進度，要聽聽了解，自己亦有打算去深山修練取靈感造歌。

