劉穎鏇張振朗熒幕CP首訪柬埔寨引爆機場 粉絲塞爆現場：黃大仙上身有求必應

張振朗（Owen）與劉穎鏇（Tiffany）自從在TVB劇集《奪命提示》合作後，這對熒幕CP形象深入民心，更衝出香港紅到去柬埔寨，日前兩人首度到訪柬埔寨，一落機即受到當地粉絲熱烈歡迎，場面墟冚塞爆機場。

劉穎鏇驚喜獲柬埔寨粉絲提前慶生

早前《奪命提示》於柬埔寨播出，在當地引起熱議，觀眾對兩人的熒幕形象非常受落，振朗與Tiffany日前受邀飛抵柬埔寨金邊擔任晚宴嘉賓，大批粉絲一早已收到消息，在金邊機場守候，兩人甫現身，粉絲十分哄動，紛紛湧上前索取簽名及要求合照。面對粉絲的熱情，振朗與Tiffany受寵若驚，對粉絲猶如「黃大仙」上身般有求必應，還全程保持燦爛笑容，令現場粉絲非常興奮。最令 Tiffany驚喜的是，當地粉絲非常有心，得知她5月24日生日，專程準備了精美蛋糕在酒店為她慶祝生日。看見粉絲們如此有心思，Tiffany顯得既驚喜又感動，直言沒想到在異地也能感受到這份厚愛，大讚柬埔寨粉絲熱情又貼心。

張振朗期待更多作品在當地播放

對於柬埔寨粉絲如此熱情，振朗好多謝粉絲們熱情的招待︰「好記得之前《奪命提示》喺柬埔寨播映嘅時候，佢哋已經十分支持我同劉穎鏇，所以今次有機會我哋一齊去當地，我哋係十分之期待，好想好好地去表演當作答謝佢哋嘅支持，所以都好期待有更加多嘅作品可以喺當地播放，令我哋可以多啲去同佢哋近距離接觸。」至於Tiffany好開心見到大家都好熱情與非常友善︰「好開心可以喺機場見到咁多人嚟支持我哋，同埋主要係終於可以去到柬埔寨見到嗰邊嘅朋友，因為之前係社交平台成日都會見到佢哋嘅留言同埋tag我哋啲story，所以今次可以有機會直接咁多謝佢地，真係好感動。」

