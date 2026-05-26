COURT丨「阿藍」艾文首拍劇演南亞裔疑犯 一句「佢光大Wa」成為金句 無辜委屈神演技獲網民激讚

由MakerVille出品、銀河映像製作的電視劇《 COURT！》本周已經進入結局篇，在昨晚（25日）播出的第六集酒店偷竊案，刑事調查隊經過抽絲剝繭的調查和常理邏輯的推理，最終合力揪出罪魁禍首，成功錄取犯人的認罪口供，供出同謀，上門拘捕南亞籍人士「阿藍」艾文。

南亞籍演員艾文字正腔圓演出獲讚

面對著監控、證人、證物等清晰而有力的環境證據，「阿藍」艾文堅拒認罪，強調自己是無辜。不懂法律程序的他，只得把自己的命運交予法援派來的「關律師」強尼，劇集播出後，不少對人讚「阿藍」艾文演出：「字正腔圓過好多香港人，佢做得好自然，有天分嘅演員。」

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艾文首次拍劇表現已獲讚賞

今次在劇中演南亞籍人士「阿藍」的艾文（Ahtisham Ahmadd）原來是首次拍劇，但他的表現已經獲得不少讚賞，在今晚（26日）播出的第7集，「關律師」強尼未能拿出任何實際證據支持「阿藍」艾文的無辜，「阿藍」艾文只得孤注一擲，親自上庭作供。過程中，「阿藍」艾文意外想起事件中的一個關鍵，一個近在眼前，能證明自己清白的關建證人——自己所養的家貓比比。案情看似簡單，證據擺在眼前，但隨著審訊推進，眾人逐漸發現即使沒有人為干預，原來證據也會「說謊」。酒店經理「唐宇恆」周祉君提供的閉路電視片段與證人口供出現矛盾，令「肥祥」陸駿光開始質疑自己一直以來對證據的絕對信任。艾文今次被安排飾演不懂法律、面對指控感到徬徨的疑犯，成功演繹出那種無助感，尤其當酒店經理「唐宇恆」周祉君作供聲稱在大堂與他爭執的人是自己，「阿藍」艾文本來打算將寫有「佢光大WA（講大話）的memo紙向「關律師」強尼示意反擊，可惜不被理會。

艾文有留言回覆網民

兩者產生了產生了強烈的化學反應，有人說：「艾文你做得好好呀，感受到你嗰種委屈，加油！」、「佢真係做得好好，演到嗰種無辜同冤屈，仲要遇到個hea的辯方律師，我成日覺得酒店經理好鬼。」、「做得好好，廣東話又正。做出嗰種『異類』嘅嗰種無奈同憤怒。今集強尼做辯方律師，同上一單元朱仔做嘅辯方律師好大對比。觀眾可以反思下辯方律師嘅重要性。」、「下？ 艾文係第一次拍戲？ 佢演得好好喎，演到南亞人士在香港默默地在香港生活嘅個種堅持和無奈感。」、「如果第一次拍戲，佢演得好好，亦帶到我入戲，無端端被寃枉好慘。」連強尼亦有留言：「做人應該抱質疑嘅態度！ 就好似劇情一樣．佢講，你就信？ 第一次做就咁瀟灑，莫非係天才？似乎要開個庭審過先知，COURT！」艾文亦有留言回覆網民：「多謝大家支持，要繼續睇《Court！》」

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陳湛文臨時找律師朋友詢問意見

與此同時，在劇中飾演檢控官「劉大狀」的陳湛文亦有談及演出：「佢哋想劉大狀係一個好工整、好依程序，其實我覺得佢係一個幾有discipline嘅一個執業者，所以佢基本上就住所有證據去睇下可唔可以令到嗰個犯人定罪嘅。」接拍劇集後，陳湛文臨時找來律師朋友詢問專業意見，「佢哋係執業嘅人士，去畀返一啲Advice我，或者分享佢哋嘅經驗，究竟喺庭上有咩Manner，究竟喺一啲咁硬件嘅資料下，個腦喺度運作緊啲乜嘢。」陳湛文還說：「劉大狀呢個這個角色做嘢幾咁專注、幾咁專業、幾咁有Discipline嘅人，一見到靚女都係會有少少分神、分心，因為呢個我係將會有少少嘅演出係入面，所以我覺得係好貼近現實。」他續說：「每次一過完堂之後，嗰隻私人嘅慾望就會走出嚟，令到觀眾會覺得其實律師又唔係真係咁生人勿近，其實佢哋只係個知識範疇好專門、好專業。但其實佢哋都係正常人一個嚟，甚至乎茶餘飯都係會同你飲酒吹水，鍾意打波、做運動，講下啲八卦新聞，但未必會喺我呢個角色會見到好多，可能會喺其他角色會見到好多。」