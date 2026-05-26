喜劇開場丨楊樂文舞台劇遇觀眾打架 自爆驚心動魄但專業完成 籲大家尊重演出 孖何啟華王智德「苦盡甘來」合作想搬上劇場

由楊樂文（Lokman）及梁仲恆等主演的舞台劇《關於那隻龜回魂的故事》，早前在演出時場內發生流血襲擊案，今日Lokman與王智德（Alton）、何啟華（Dee）及陳嘉寶等出席ViuTV改編日本同名劇集《喜劇開場》記者會，眾人玩以訛傳訛遊戲外，Lokman、阿Dee及Alton對於今次三兄弟合作，Dee坦言等了這機會好耐，Lokman指有苦盡甘來感覺，而Alton則覺得成件事好夢幻。

楊樂文舞台劇遇觀眾打架感愕然

受訪時，提到Lokman早前演出舞台劇期間有觀眾打架，Lokman坦言最初感到愕然，不過事件沒有影響當刻的演出：「但去到最後都冇辦法，燈開咗就要講對白，唯有專心啲講好對白，將所有人一齊帶返入戲劇世界度，只可以盡力做好自己，只能夠咁做。」對於網民大讚他表現好和專業，Lokman說：「我都嗰下都驚心動魄，都有啲緊張，嗰下逼住自己要再專心啲，有時演嘅時候有人咳一聲都可能俾佢帶走，唯有專心啲。」他認為有些禮儀大家也要遵守：「因為你尊重對方嘅時候，到頭來都係尊重自己。」

王智德何啟華：最討厭電話鈴聲

至於也曾演過舞台劇的Alton指演出期間任何事情也有可能會被帶走情緒，但他認為這就是舞台劇的魅力，自己也試因觀眾反應太熱烈而先要暫停，阿Dee指Lokman的情況是很罕見，你自己最不喜歡的是有電話響聲：「笑聲、細細聲講嘢，我都仲可以接受，但電話響唔止影響台上，仲影響台下嘅人，大家緊記要熄咗電話或者開震機。」Dee又謂在台上演出時首要目標是完成作品，不會讓自己停，有事就會向對手求救。

楊樂文何啟華王智德望此劇搬上劇場

他們三人在劇中組成「紅白藍」戲劇團，問到是否希望真的能夠將此劇推做劇場？他們指若有機會和時間也非常樂意，Dee指自己今次在劇中搞笑比較多，自己也有很多蝦碌，所以令兩人睇唔過眼，提到他在劇中有個十年校花女朋友林千渟，他表示沒有：「好開心係冇，冇一個女演員受到傷害！」又指劇情是看是否需要，現實中就算有個10年女友都不會突然在電梯錫，反問他是否有個10年女友所以知道？他就表示大部份是這樣。Alton指會跟許月湘有感情線，雖然之前跟其他演員也試過有感情線，但今次則比較多發揮：「因為始終有啲場口要交代返一男一女嘅發展，今次同湘湘第一次合作，佢都係一個好好嘅對手，一定會有緊張，但係我哋好快就傾得好舒服，所以埋位嘅時候都好大幫助。」至於Lokman則謂與陳漢娜有很含糊的感情，是比曖昧更曖昧的感覺，需要播出時配上音樂才知道是什麼感情。

Lokman指阿Dee是劇中的搞笑擔當

Lokman指阿Dee是劇中的搞笑擔當，Dee則指有場戲搞到Lokman笑到喊，Lokman指阿Dee當日是扮狗的動作，搞到自己笑到肚攣，要暫停拍攝調整情緒：「我招架唔住，佢哋話再嚟嘅時候我話唔得，你俾一分鐘我。」Alton就爆劇中有一場Lokman與阿Dee發生爭論的戲，由於是很激烈的大場口，所以就算沒有自己份也要去食花生。

《喜劇開場》探討解散與離別

另外，他們指劇中有很多情緒，因為除了笑之外，《喜》是講解散和離別，所以充斥着好濃厚和好複雜的感覺，Alton希望觀眾帶着睇喜劇的心態去看這個故事，可能到最後衝擊的不是因為喜劇而是人生：「至於人生係唔係喜劇就交俾自己定義。」至於拍此劇時，是否有想起個三人合作、已結業的泰國食店？他們表示絕對冇，至於是否再有合作開店的打算？他們笑言現在只想開心！