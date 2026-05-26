Super Junior神童最新「暴瘦V臉照」瘋傳 曾重255磅狂甩肉三分一反彈如「氣球人」
更新時間：17:00 2026-05-26 HKT
發佈時間：17:00 2026-05-26 HKT
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韓國男團Super Junior（SJ）成員神童（Shindong）過去以圓潤可愛形象示人，加上唱得跳得，深受粉絲喜愛，近年神童的身形卻多度出現時肥時瘦，引起網民關注。神童近日在社交平台發布一輯新相，穿上全套冰球裝備的他，身形較以往清減，整個人帥氣程度直逼巔峰。
神童視覺衝擊
神童近日在IG分享多張穿專業冰球服的照片，相中的他身材比例顯得相當高挑，穿起厚重的裝備也不見臃腫感。最令人驚艷是神童露出清晰可見的下顎線，與過去圓潤的臉頰判若兩人。
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知名主持好友張聖圭忍不住在帖文下留言，向神童討教減肥秘訣，不少網民對神童的瘦身成果亦感到震撼：「這真的是我認識的那個神童嗎？」、「感覺減掉了二分之一個神童」、「每次回歸都有新驚喜，太勵志了」等。
神童抗肥奮鬥史
神童今次的華麗轉變，其實並不是首次身形「縮水」，早在2020年神童已試過花五個月時間，從116公斤甩肉37公斤，將體重降至79公斤，連跟隨多年的肚腩同時消失。不過神童的體重之後反彈，他曾承認為減肥嘗試注射減重藥物，只是未見明顯成效，今次再成功瘦身，整個人瘦了一圈，難怪會再度成為話題。
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