Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Super Junior神童最新「暴瘦V臉照」瘋傳 曾重255磅狂甩肉三分一反彈如「氣球人」

影視圈
更新時間：17:00 2026-05-26 HKT
發佈時間：17:00 2026-05-26 HKT

韓國男團Super Junior（SJ）成員神童（Shindong）過去以圓潤可愛形象示人，加上唱得跳得，深受粉絲喜愛，近年神童的身形卻多度出現時肥時瘦，引起網民關注。神童近日在社交平台發布一輯新相，穿上全套冰球裝備的他，身形較以往清減，整個人帥氣程度直逼巔峰。

神童視覺衝擊

神童近日在IG分享多張穿專業冰球服的照片，相中的他身材比例顯得相當高挑，穿起厚重的裝備也不見臃腫感。最令人驚艷是神童露出清晰可見的下顎線，與過去圓潤的臉頰判若兩人。

相關閱讀：Super Junior首爾演唱會爆意外斷欄一刻驚嚇畫面網上瘋傳 3名粉絲2、3米高處墮地傷勢曝光

相關閱讀：SJ神童體重飆破255磅 為健康與團隊決心減到165磅

知名主持好友張聖圭忍不住在帖文下留言，向神童討教減肥秘訣，不少網民對神童的瘦身成果亦感到震撼：「這真的是我認識的那個神童嗎？」、「感覺減掉了二分之一個神童」、「每次回歸都有新驚喜，太勵志了」等。

神童抗肥奮鬥史

神童今次的華麗轉變，其實並不是首次身形「縮水」，早在2020年神童已試過花五個月時間，從116公斤甩肉37公斤，將體重降至79公斤，連跟隨多年的肚腩同時消失。不過神童的體重之後反彈，他曾承認為減肥嘗試注射減重藥物，只是未見明顯成效，今次再成功瘦身，整個人瘦了一圈，難怪會再度成為話題。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
「李家風暴」驚爆新一章  《東周刊》獨家爆李家鼎女友係馬貫東阿媽  與李泳豪爭產大鬥法
02:05
「李家風暴」驚爆新一章  《東周刊》獨家爆李家鼎女友係馬貫東阿媽  與李泳豪爭產大鬥法
即時娛樂
10小時前
公屋裝修DIY靚過私樓？400呎三房僅花７萬 廁所風格獲大讚 網民：做出57萬感覺！
公屋裝修DIY靚過私樓？400呎三房僅花７萬 廁所風格獲大讚 網民：做出57萬感覺！
生活百科
5小時前
移英港媽輸掉20年婚姻 同路人蒲頭：我也在英國離了 網民看透世情：移民放大雙方問題｜Juicy叮
移英港媽輸掉20年婚姻 同路人蒲頭：我也在英國離了 網民看透世情：移民放大雙方問題｜Juicy叮
時事熱話
2026-05-25 15:47 HKT
李家鼎女友是馬貫東媽媽 《東周刊》獨家爆爭產白熱化 馬貫東雙手合十10字回應
02:05
李家鼎女友是馬貫東媽媽 《東周刊》獨家爆爭產白熱化 馬貫東雙手合十10字回應
影視圈
5小時前
李家鼎女友兒子馬貫東曾靠母親金錢接濟：戶口試過得幾蚊 近年奪獎捱出頭投資寵物美容學校
李家鼎女友兒子馬貫東曾靠母親金錢接濟：戶口試過得幾蚊 近年奪獎捱出頭投資寵物美容學校
影視圈
4小時前
黃長興拒送10歲仔讀國際學校 全因自己一個「痛處」捱足多年 現娶富貴妻住2千萬豪宅
黃長興拒送10歲仔讀國際學校 全因自己一個「痛處」捱足多年 現娶富貴妻住2千萬豪宅
影視圈
19小時前
青葵公路車禍︱撞車關油價事？巴士公司規定冷氣開25°C 業界嘆車頭體感溫度更高 車長或「熱到呼呼入睡」
青葵公路車禍︱撞車關油價事？巴士公司規定冷氣開25°C 業界嘆車頭體感溫度更高 車長或「熱到呼呼入睡」
社會
6小時前
長者生活智慧 10個買餸7個「拉車仔」 網民拆解現象 背後一原因最心酸｜Juicy叮
長者生活智慧 10個買餸7個「拉車仔」 網民拆解現象 背後一原因最心酸｜Juicy叮
時事熱話
2026-05-25 13:00 HKT
高溫33度阿媽堅拒開冷氣 過來人一語道破長輩「體質迷思」：拖下佢隻手就知｜Juicy叮
高溫33度阿媽堅拒開冷氣 過來人一語道破長輩「體質迷思」：拖下佢隻手就知｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
入商場熱過條街？港女怒寫投訴信轟全港商場冷氣大縮水 網民揭消失之謎兼激讚一商場最良心｜Juicy叮
入商場熱過條街？港女怒寫投訴信轟全港商場冷氣大縮水 網民揭消失之謎兼激讚一商場最良心｜Juicy叮
時事熱話
8小時前