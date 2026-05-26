泰星Mild豪門老公涉性侵親弟再揭9歲逼吸毒 性侵案6月開審憂勝獅繼承人畏罪潛逃

泰國女星Mild的豪門婚姻早前爆出醜聞，其丈夫、知名啤酒集團勝獅（Singha）家族繼承人Hiso Pi（Pi Sunit Scott）遭親弟Hiso Psi（Psi Scott）指控長年性侵，Hiso Pi最終遭集團解除職務。昨日（25日）Hiso Psi在法律顧問陪同下召開記者會，再爆黑暗童年。

Hiso Psi 律師證實錄音無造假

Hiso Psi在記者會上，勇敢撕開多年瘡疤。Hiso Psi痛訴在自己9歲至15歲期間，長期遭受哥哥Hiso Pi及保母的性侵與猥褻外，期間更被逼吸食多種毒品，事件再度震驚泰國社會。Hiso Psi表示已全權委託所屬的守護國土基金會處理所有法律程序。

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Hiso Psi早前曾釋出一段錄音，內容提及被逼口交：「我嘴裡都是你的味道」等露骨對話。面對外界質疑錄音的真偽，同場出席的法律顧問嚴正澄清，指該錄音檔為手機保存的原始音檔，絕無經過任何剪接或AI合成造假，將成為有力的鐵證。

Hiso Psi 公開黑暗童年後心情

Hiso Psi 將苦忍12年的駭人秘密公諸於世後，坦言放下心中大石，感到前所未有的舒坦。目前，Hiso Psi 已將案件全權交由「守護國土基金會」的法律團隊跟進處理，案件將於6月10日正式開庭審理，Hiso Psi 坦言唯一的擔憂，是身為被告的哥哥Hiso Pi會畏罪潛逃、不敢出庭面對法律制裁。

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