Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

泰星Mild豪門老公涉性侵親弟再揭9歲逼吸毒 性侵案6月開審憂勝獅繼承人畏罪潛逃

影視圈
更新時間：15:00 2026-05-26 HKT
發佈時間：15:00 2026-05-26 HKT

泰國女星Mild的豪門婚姻早前爆出醜聞，其丈夫、知名啤酒集團勝獅（Singha）家族繼承人Hiso Pi（Pi Sunit Scott）遭親弟Hiso Psi（Psi Scott）指控長年性侵，Hiso Pi最終遭集團解除職務。昨日（25日）Hiso Psi在法律顧問陪同下召開記者會，再爆黑暗童年。

Hiso Psi 律師證實錄音無造假

Hiso Psi在記者會上，勇敢撕開多年瘡疤。Hiso Psi痛訴在自己9歲至15歲期間，長期遭受哥哥Hiso Pi及保母的性侵與猥褻外，期間更被逼吸食多種毒品，事件再度震驚泰國社會。Hiso Psi表示已全權委託所屬的守護國土基金會處理所有法律程序。

相關閱讀：Singha勝獅啤酒集團爆性侵亂倫醜聞 泰星Mild與老公割席宣布分居、刪婚照 向受害叔仔致歉

相關閱讀：勝獅啤酒豪門醜聞繼續爆 泰星Mild老公涉性侵親弟 錄音揭強迫口交：嘴裡有你XX的味道，這是亂倫

Hiso Psi早前曾釋出一段錄音，內容提及被逼口交：「我嘴裡都是你的味道」等露骨對話。面對外界質疑錄音的真偽，同場出席的法律顧問嚴正澄清，指該錄音檔為手機保存的原始音檔，絕無經過任何剪接或AI合成造假，將成為有力的鐵證。

Hiso Psi 公開黑暗童年後心情

Hiso Psi 將苦忍12年的駭人秘密公諸於世後，坦言放下心中大石，感到前所未有的舒坦。目前，Hiso Psi 已將案件全權交由「守護國土基金會」的法律團隊跟進處理，案件將於6月10日正式開庭審理，Hiso Psi 坦言唯一的擔憂，是身為被告的哥哥Hiso Pi會畏罪潛逃、不敢出庭面對法律制裁。

相關閱讀：泰國女星Mild老公遭爆性侵親弟 勝獅豪門繼承人道歉：年幼不懂分寸 指爆出醜聞沒好處

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
「李家風暴」驚爆新一章  《東周刊》獨家爆李家鼎女友係馬貫東阿媽  與李泳豪爭產大鬥法
「李家風暴」驚爆新一章  《東周刊》獨家爆李家鼎女友係馬貫東阿媽  與李泳豪爭產大鬥法
即時娛樂
7小時前
移英港媽輸掉20年婚姻 同路人蒲頭：我也在英國離了 網民看透世情：移民放大雙方問題｜Juicy叮
移英港媽輸掉20年婚姻 同路人蒲頭：我也在英國離了 網民看透世情：移民放大雙方問題｜Juicy叮
時事熱話
23小時前
黃長興拒送10歲仔讀國際學校 全因自己一個「痛處」捱足多年 現娶富貴妻住2千萬豪宅
黃長興拒送10歲仔讀國際學校 全因自己一個「痛處」捱足多年 現娶富貴妻住2千萬豪宅
影視圈
16小時前
長者生活智慧 10個買餸7個「拉車仔」 網民拆解現象 背後一原因最心酸｜Juicy叮
長者生活智慧 10個買餸7個「拉車仔」 網民拆解現象 背後一原因最心酸｜Juicy叮
時事熱話
2026-05-25 13:00 HKT
入商場熱過條街？港女怒寫投訴信轟全港商場冷氣大縮水 網民揭消失之謎兼激讚一商場最良心｜Juicy叮
入商場熱過條街？港女怒寫投訴信轟全港商場冷氣大縮水 網民揭消失之謎兼激讚一商場最良心｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
政府資助長者做白內障手術！醫管局「耀眼行動」津貼$8000 3類人有份 附申請資格/方法
政府資助長者做白內障手術！醫管局「耀眼行動」津貼$8000 3類人有份 附申請資格/方法
生活百科
2026-05-24 09:30 HKT
鄧兆尊自爆患重病已立遺囑 終極剖白15億身家 評陳慧琳為娛圈清泉。
10:07
鄧兆尊自爆患重病已立遺囑 終極剖白15億身家 評陳慧琳為娛圈清泉丨獨家
影視圈
8小時前
屯門中學校長涉於新加坡作不當言行 校董會急撲火：深表歉意 若違教師操守必嚴肅處理
02:04
屯門中學校長涉於新加坡作不當言行 校董會急撲火：深表歉意 若違教師操守必嚴肅處理
社會
5小時前
王書麒近照曝光 偕老婆許秋怡恩愛赴明星飯局 昔日當紅童星曾遭萬梓良掌摑致面癱
王書麒近照曝光 偕老婆許秋怡恩愛赴明星飯局 昔日當紅童星曾遭萬梓良掌摑致面癱
影視圈
17小時前
李家鼎女友是馬貫東媽媽 《東周刊》獨家爆爭產白熱化 馬貫東雙手合十10字回應
李家鼎女友是馬貫東媽媽 《東周刊》獨家爆爭產白熱化 馬貫東雙手合十10字回應
影視圈
2小時前