張德蘭再登紅館細數60年歌途 憶母親無微不至悲從中來 唱《鮮花滿月樓》成事業轉捩點｜專訪

張德蘭回顧60年演藝生涯，最難忘的是主唱《陸小鳳》插曲《鮮花滿月樓》那段時期，找到了明確方向，專注歌唱事業發展。5月30日舉行的紅館演唱會，張德蘭不諱言把握機會，是給予自己一個充滿紀念性的回憶之旅。撰文︰鍾舜英、攝影︰譚志光

張德蘭念親恩

張德蘭憶述，主唱《陸小鳳》插曲《鮮花滿月樓》是其事業轉捩點，讓大眾接受她不只是藝員身份。張德蘭感謝媽媽，從小到大陪伴她四處奔走，同時還要照顧姐姐、哥哥及家庭大小事，她感觸地說：「長大後，我才發覺，媽媽為我付出了很多……」說到此處，她忍不住哭了出來。

張德蘭再登紅館辦60周年個唱。

張德蘭憶起母親，悲從中來。

張德蘭上月將試紅館「戰衣」時發生意外，導致左臂甩骹及骨裂。

張德蘭感激盧國沾

平復心情後，張德蘭續稱要感謝顧嘉煇，在歌唱技巧上給予她許多指導，此外也要感謝盧國沾，在她錄製第一張個人唱片時幫上不少忙。那張唱片在新加坡錄音，她除了翻唱4首其他歌手的作品外，其餘歌曲的歌詞全由盧國沾一手包辦，包括爆紅的《相識也是緣分》。

張德蘭尤其感激顧嘉煇、盧國沾。

2015年紅館《顧嘉煇榮休盛典演唱會》，廣邀張德蘭、張敬軒、鄭少秋、謝安琪、汪明荃等12位紅星獻唱。

港台《十大中文金曲頒獎禮》上，張德蘭、葉振棠、薰妮、羅嘉良向「金針獎」得主盧國沾致敬。

張德蘭婚後淡出

自從在伊莉莎伯體育館舉行演唱會後，張德蘭便無再開個唱的想法，自覺婚後不再是圈中人，並淡出了演藝圈，直到以客串性質參與「煇黃」演唱會。她指每次演出「煇黃」都好舒服，只需唱兩三首歌，便可以到後台與其他歌手聊天。

1988年，張德蘭與楊偉誠結婚，形影不離。

張德蘭婚後即淡出。

時隔十多年再開《張德蘭相識是緣份演唱會》，她形容「圓滿感」悠然而生。

好感恩︰「我這個年紀依然有能力演出。」

張德蘭小宇宙爆發

時隔十多年再開《張德蘭相識是緣份演唱會》，她形容「圓滿感」悠然而生。張德蘭是次「獨佔」紅館舞台，十分感恩：「有這麼多人支持我，我這個年紀依然有能力演出，必須把握機會，給予自己一個充滿紀念性和回憶演唱會。」辦演唱會，壓力來自於對自己的要求，「我要盡力做到最好！這就是壓力的來源，同時這股壓力會推動我發揮小宇宙，只要不是過度就可以。」

個唱壓力來自於對自己的要求，「我要盡力做到最好！」