張德蘭再登紅館細數60年歌途 憶母親無微不至悲從中來 唱《鮮花滿月樓》成事業轉捩點｜專訪
更新時間：21:45 2026-05-25 HKT
發佈時間：21:45 2026-05-25 HKT
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張德蘭回顧60年演藝生涯，最難忘的是主唱《陸小鳳》插曲《鮮花滿月樓》那段時期，找到了明確方向，專注歌唱事業發展。5月30日舉行的紅館演唱會，張德蘭不諱言把握機會，是給予自己一個充滿紀念性的回憶之旅。撰文︰鍾舜英、攝影︰譚志光
張德蘭念親恩
張德蘭憶述，主唱《陸小鳳》插曲《鮮花滿月樓》是其事業轉捩點，讓大眾接受她不只是藝員身份。張德蘭感謝媽媽，從小到大陪伴她四處奔走，同時還要照顧姐姐、哥哥及家庭大小事，她感觸地說：「長大後，我才發覺，媽媽為我付出了很多……」說到此處，她忍不住哭了出來。
張德蘭感激盧國沾
平復心情後，張德蘭續稱要感謝顧嘉煇，在歌唱技巧上給予她許多指導，此外也要感謝盧國沾，在她錄製第一張個人唱片時幫上不少忙。那張唱片在新加坡錄音，她除了翻唱4首其他歌手的作品外，其餘歌曲的歌詞全由盧國沾一手包辦，包括爆紅的《相識也是緣分》。
張德蘭婚後淡出
自從在伊莉莎伯體育館舉行演唱會後，張德蘭便無再開個唱的想法，自覺婚後不再是圈中人，並淡出了演藝圈，直到以客串性質參與「煇黃」演唱會。她指每次演出「煇黃」都好舒服，只需唱兩三首歌，便可以到後台與其他歌手聊天。
張德蘭小宇宙爆發
時隔十多年再開《張德蘭相識是緣份演唱會》，她形容「圓滿感」悠然而生。張德蘭是次「獨佔」紅館舞台，十分感恩：「有這麼多人支持我，我這個年紀依然有能力演出，必須把握機會，給予自己一個充滿紀念性和回憶演唱會。」辦演唱會，壓力來自於對自己的要求，「我要盡力做到最好！這就是壓力的來源，同時這股壓力會推動我發揮小宇宙，只要不是過度就可以。」
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