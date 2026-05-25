胡子彤預告《九龍城寨之終章》廟街取景 黃詠霖單飛首唱Live否認行性感路線

胡子彤、Lolly Talk成員黃詠霖（Egg）及樂隊晚安莉莉（25日）出席Youtube Music Night音樂盛會，吸引超過五百位樂迷粉絲到場支持。

胡子彤預告《九龍城寨之終章》廟街取景

胡子彤預告，「城寨4子」在《九龍城寨之終章》均有個人故事線，十二少的主要戲份即將拍攝，「我嘅部分集中喺廟街，會實地取景拍攝，大約7月中左右。」並要繼續維持身形、體能去應付：「我唔使除衫，但有人要！」至於屬於哪位成員？胡子彤則保持神秘。

胡子彤同吳彥祖對戲

音樂會現場，不少粉絲大叫胡子彤除衫，他沒順應民意，笑言「天氣轉涼」，留待個人舞台，「主場發揮時才除衫！」而是日演出所穿著的襯衫本非低胸，「本身有扣鈕，但係髮型師化妝師除吓又一粒，仲想再除多粒……」問到「城寨4子」有無機會台上演出？他笑言林峯最有機會，惟不敢邀大前輩吳彥祖。胡子彤透露已跟對方對戲，位置不在尖東，「知最近好多人喺尖東拍攝現場圍觀，希望大家繼續支持香港電影，盡量減少劇組壓力。」

林婷撐胡子彤

另外，黃詠霖率先唱《Missing Call》及《沒誰保佑》兩首新歌，並與晚安莉莉合唱特別版《如果花火可不消散》；晚安莉莉亦唱新歌《當我們不再說晚安》等五首歌曲。當中胡子彤壓軸登場，以「晚安子彤」形式合唱《目黑》，他開玩笑指要翻唱古天樂《今期流行》，其實是與吳倩怡（Sinnie）合唱古天樂、宣萱的新歌《無時空之戀》。接著，胡子彤獨唱新歌《我獨自升級》、《見一個愛一個》等4首歌，其中新MV女主角林千渟亦有到場支持，胡子彤笑言：「女主角都有嚟，但佢怕醜唔上台。」最後一眾歌手為晚安莉莉主音陳紀泓（阿雞）慶生，送上蛋糕祝福。

黃詠霖否認行性感路線

黃詠霖的舞台造型露出纖腰、長腿，她笑指只是短裙不算性感，有刻意穿著厚底高踭鞋，希望在台上更具氣勢。談到第一次單飛個人演唱，黃詠霖坦言緊張：「第一次自己一個人唱，好緊張！（隊友吳倩怡亦在場）所以緊張感即刻減咗一半！」至於其餘Lolly Talk隊友目前動向，黃詠霖透露集中個人發展，隨時合體，「有需要嘅工作我哋可以一齊！」並向胡子彤爭取加入城寨，「有冇需要新角色？」除了吳倩怡較多以晚安莉莉樂隊身份工作之外，其餘成員亦會陸續會推出個人音樂作品，「我哋有成員會solo，亦都有舞台劇同拍戲。」