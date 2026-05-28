耀眼｜劇情懶人包 5大看點 關曉彤與李昀銳破鏡重圓

耀眼｜由關曉彤及李昀銳領銜主演的都市愛情陸劇《耀眼》於5月27日起在芒果TV正式播出，全劇共36集。故事講述北京落難千金晴也因家庭變故回到家鄉，結識了小鎮校霸邢武，兩人在生活與學習上互相扶持，最後譜出動人戀曲。下文為您精心整理耀眼即睇分集劇情大綱、主要角色介紹及5大必看亮點！

劇情大綱

追劇日曆

人物關係圖

角色介紹

分集劇情

必看亮點

都市女孩晴也（關曉彤飾）因家庭變故，從北京返回故鄉紮紮亭，並在當地遇到了邢武（李昀銳飾）等一眾少年。晴也努力克服生活與學習上的種種困難，同時亦幫助邢武及其他好友尋找人生目標。大學畢業後，晴也與邢武在紮紮亭重聚。這一次，他們不僅雙雙實現了人生夢想，更收穫了屬於兩人的愛情。

《耀眼》由關曉彤以及李昀銳領銜主演。

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《耀眼》追劇日曆公開！

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《耀眼》人物關係圖公開！

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關曉彤 飾 晴也

原本是北京的富家女，因家庭突生變故，被迫從大城市來到偏遠小鎮紮紮亭，並在當地度過高中三年級的時光。

關曉彤飾演晴也。

李昀銳 飾 邢武

小鎮出身的痞帥青年，亦是當地的校霸。他性格重情重義，卻深受家庭環境束縛；為照顧癱瘓的奶奶，被迫外出打工維持生計，甚至荒廢了學業。

李昀銳飾演邢武。

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第1至2集劇情：男女主角不打不相識

晴也因父親被帶走調查且賬戶遭凍結，被迫前往小姨李嵐芳家中暫住。途中，她目睹邢武等人與流氓發生衝突。到達後，晴也對小鎮環境及表哥邢武充滿嫌棄。另一邊廂，李嵐芳因欠債，急切期盼晴也帶來的5萬元生活費。晴也不滿當地的飲食習慣，主動擬定住宿協議並支付3萬元。

清晨時分，晴也因踩空樓梯跌傷，邢武隨即抱她前往就醫。期間，晴也主動照顧邢武行動不便的奶奶。然而，兩人因浴室換鎖費用發生爭執，晴也誤以為對方暗示索取金錢，氣憤地擲出500元。邢武對此態度極度反感，晴也亦賭氣收拾行李打算搬走。

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1. 關曉彤本色出演北京富家女

關曉彤本色出演。身為「京圈千金」的關曉彤，在劇中飾演北京富家女可謂駕輕就熟。即使身穿基本款制服，其氣質依然出眾，完美契合「大小姐」的形象。

關曉彤貴氣滿滿！

2. 李昀銳大晒薄肌好身材

李昀銳大騷肌肉。劇中李昀銳有半裸換衣的特寫鏡頭，展現優越的肌肉線條，引發觀眾熱烈討論。

李昀銳大晒身材。

3. 關曉彤與李昀銳組高反差CP

高反差角色設定。家道中落的富家女與小鎮野性少年形成強烈對比，結合「偽骨科」的情感線，極大增強了戲劇張力。

關曉彤與李昀銳CP感足！

4. 小島拍攝 勁有台偶味

充滿台灣偶像劇風味。劇組在山東實景搭建90年代漁村，由擅長捕捉青春曖昧感的導演祝東寧操刀，多個鏡頭被讚譽為完美復刻台式小清新風格。

每個畫面都勁靚！

5. 創紀錄的收視成績

未播先破紀錄。《耀眼》在芒果TV的預約量高達312萬，創下該平台非古裝劇的歷史新高。首播當日更成功吸引28個網播廣告，涉及7個品牌，集均廣告時長達50秒，成績十分亮眼。此外，由劉宇寧獻唱的主題曲亦為劇集帶來極高討論度。

《耀眼》未播已開。

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