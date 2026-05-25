香港探秘地圖｜龔嘉欣自爆龕場獨睡事後知驚 黎耀祥孖兩女生跳舞獲百萬點擊 被邀挑戰倒立撐腰：要先叫定白車

龔嘉欣與黎耀祥現場體驗打小人，他們都表示沒有試過請人打小人，問到身邊沒小人？黎耀祥稱沒留意也不在意，若有不順利的感覺，相信大家都會經歷過，所以不會怪別人亦不會有這想法。龔嘉欣也表示沒打過小人，在鵝頸橋拍攝時才第一次了解這件事，相信遇到小人時做好自己便可以，但也覺得打小人是一項值得尊重的傳統。龔嘉欣笑言比較擔心姻緣，談到打渣男也可以？她笑言不需要打，若兩個人不適合不需要有仇恨，自認是放得低、隨緣的人。

黎耀祥稱電視城休息室聽到怪聲

龔嘉欣在現場透露，曾在西貢龕場一個人睡覺，事後回想才知驚。她指當日在西貢龕場拍攝，她收到劇組通知時間地點後自行到場，「但沒想到現場一個人都沒有，我都怕被整蠱，所以打給劇組，原來他們需要晚一點到，沒理由下山再上山，所以我選擇在車上睡覺休息，他們有他們睡、我有我睡啦！其實幾好瞓，但後來有點驚，聽到劇組車聲才敢張開眼。」黎耀祥指拍劇多年沒見過靈異事，最多是電視城休息室聽到怪聲。他們又表示有留意觀眾反應，因近年少拍輕鬆懸疑題材，觀眾反而很喜歡，龔嘉欣指早前與黎耀祥及倪嘉雯拍的跳舞片，成功在社交平台獲百萬點擊，網民稱不要埋沒黎耀祥的跳舞技能，又大讚他玩得，笑言要他再挑戰高難度跳舞片。黎耀祥指兩位女生想法多多，覺得可以多拍片在不同平台宣傳，「但他們要我倒立又撐腰，若果真的拍要先叫白車了，哈哈！」