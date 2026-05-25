王書麒近照曝光 偕老婆許秋怡恩愛赴明星飯局 昔日當紅童星曾遭萬梓良掌摑致面癱

前港姐鍾慧冰昨日（24日）在IG分享合照，表示此飯局是一場橫跨三十年、匯集了從世界各地如紐約、溫哥華、澳洲及上海等地歸來好友的難得聚會。相中除了鍾慧冰本人及其女兒林靜莉、藝人李道洪外，最矚目的莫過於圈中模範夫妻王書麒與許秋怡。

王書麒許秋怡恩愛出席明星飯局

從鍾慧冰發布的其中照片可見，眾人圍坐在一張圓木桌旁，氣氛溫馨愉快。當中，現年60歲的王書麒身穿黑色上衣、戴著眼鏡，雖然臉上留下了歲月的痕跡，但精神狀態極佳，顯得飽滿而有神采。他與身旁的太太許秋怡結婚多年依然恩愛，55歲的許秋怡外貌保養得宜，風采不減當年。這次的聚會，王書麒與一眾老友相聚，臉上掛著從容的笑容，享受著這份難得的友情。

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王書麒曾被萬梓良掌摑患面癱

王書麒是70、80年代家喻戶曉的童星，憑藉可愛的臉孔和精湛的演技深入民心。然而，他風光的演藝路背後亦有不為人知的辛酸。王書麒曾在訪問中透露，童年時拍攝被前輩萬梓良掌摑的戲份時，對方為求逼真而多次「真打」，力度之大令他當場暈眩，更因此患上短暫性的面癱，對年幼的他造成了極大的身心創傷。這段經歷雖然痛苦，卻也磨練出他日後的堅毅性格。

走過事業高低，王書麒與歌手許秋怡的婚姻生活一直是圈中佳話。兩人於2003年結婚，育有一子，多年來互相扶持，是公認的模範夫妻。如今王書麒已淡出香港娛圈，主力在內地接拍影視作品，間中夥拍老婆登台。

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