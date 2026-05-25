林韋辰首爆母親為養家捱到割腎  警察爸爸難養一家八口迫200呎蝸居  直播遭攻擊捱到入院

現年63歲的「亞視視帝」林韋辰，當年憑藉《再見艷陽天》中「方賀文」一角勇奪亞視首位視帝，演技深入民心。近年他雖然鮮少在香港電視螢幕露面，但積極轉戰內地經營社交平台與直播帶貨。日前，他罕有地拍片真情剖白，首度公開自己鮮為人知的悲慘童年與演藝圈血淚史，更坦言轉戰直播界曾遭網民惡意攻擊，希望藉著自身經歷為大眾注入正能量。

林韋辰從母親為賺錢慘割腎

在影片中，保養得宜、展現極佳凍齡狀態的林韋辰憶述，入行前一家八口只能擠在約200多平方呎的狹小空間內生活。父親雖身為警察，但月薪僅約400至500元，難以維持龐大的家庭開支。為了幫補家計，林韋辰的母親長時間在酒樓靠剝蝦賺取外快。林韋辰心痛地透露：「她為了多賺一點錢，憋著尿不上洗手間，後來把一個腎弄壞了，只能切掉。」這段往事至今仍讓他難以釋懷。

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林韋辰從TVB跑龍套到大馬男一

為了生計，林韋辰年輕時做過餐廳侍應、工廠小工。1986年，他考入TVB藝員訓練班（與鄭伊健、歐瑞偉為同學），卻飽受冷眼。他無奈表示，當時劇組根本不把他當演員，甚至被騙去演一些極度變態的龍套角色，讓他一度留下極大的心理陰影。直至遇上人生第一位貴人，鼓勵他赴馬來西亞發展，林韋辰才迎來事業轉機，在當地連續兩年擔綱男主角。隨後他獲亞視青睞回港加盟，最終憑《再見艷陽天》一舉封帝。

林韋辰捱出病痛仍堅持正念

曾經是眾星捧月的影視紅星與金牌主持，林韋辰坦言初轉型做自媒體時極度不適應。面對無人關注的窘境，以及黑粉「普通話這麼爛還敢來」、「沒戲拍沒飯開了吧」、「跟網紅搶飯吃」等冷嘲熱諷，他一度懷疑人生。但他並沒有退縮，硬生生扛下了300多場高強度直播，甚至因此捱出腰肌勞損、坐骨神經痛及腎結石。他堅定地表示：「我就是要告訴所有人，我60多歲了，只要不服輸，不管別人怎麼詆毀，我還是有一顆向上的心。」

林韋辰年過花甲悟透人生

歷經娛樂圈與人生的起起落落，年過六旬的林韋辰透露，現時堅持做自媒體早已不是為了賺錢，而是看到現代人飽受抑鬱、失眠甚至自殺，希望能透過自己的經歷，成為大眾眼中的「一道光」。他呼籲大家遠離負面資訊與「垃圾人」，永遠保持積極正向的思考。影片一出，不少網民紛紛留言力撐，大讚他「正能量滿滿」、「永遠的方賀文」。

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