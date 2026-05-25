香港探秘地圖｜倪嘉雯企C位跳「狐狸舞」 自認迷信跟蘇民峰學擺風水陣 關嘉敏被指遲婚要等到37歲

黎耀祥、龔嘉欣、倪嘉雯、關嘉敏、莊思敏、孔德賢等到觀塘為劇集《香港探秘地圖》宣傳，倪嘉雯企C位，與關嘉敏、羅雪妍、鄧伊婷及黃子桐齊跳「狐狸舞」，莊思敏則以劇中盲婆造型亮相，現場以英文「打小人」。

倪嘉雯預告大結局有更高難度舞

倪嘉雯與關嘉敏受訪，談到再跳劇中「狐狸舞」，她笑言：「2年前拍劇時練了3、4日，因為趕拍攝所以都有私下練，今次宣傳再跳舞，原來肌肉仍有記憶。關嘉敏指監製有先見之明，預見她2年後加入女團，為劇集跳狐狸舞可說是熱身。倪嘉雯指公司女生臥虎藏龍，因關嘉敏看了2次便識跳，其他女生也是排練3、4次便很整齊，笑指關嘉敏作為「女團師姐」很犀利。關嘉敏笑言自己已退隱江湖，但舞步易記又得意，笑言可以和大家原地出道做「香港探秘女團」。倪嘉雯預告在劇中還有另一隻舞，難度比較高風格有型，會戴冬菇頭假髮和穿校服示人，「當時監製問我再跳舞可以嗎？跳完第一隻舞有點自信，但第二隻舞好難，跳到腳貼滿膠布，有好多汗水，希望大家留意大結局再看我跳舞。」

倪嘉雯被指30歲前不會遇上對象

問到會否拜狐仙及姻緣石？倪嘉雯自認迷信，之前因拍節目《開壇》向蘇民峰師傅學過風水陣，自己會在家擺陣但未知功效，關嘉敏笑言一定是有效，才令她人氣急升。倪嘉雯稱，被指30歲前都不會遇上對象，可以專心工作，關嘉敏也稱自己情況類似，被指會遲婚要等到36、37歲，自覺仍有幾年時間。倪嘉雯指不心急，但可以一遇到便閃婚，不搶心沒對象，相信命中若注定有對象便有機會。