IdG Bubbles淚灑舞台 坦言背負重擔 宣布7.4舉行「偶像女生」音樂會

「IdG偶像女生」育成計劃，啟動了一年時間，已成功打造兩隊人氣女團出道，包括在去年9月出道擁有7位成員的IdG Bubbles及今年3月出道，由6位成員組成的IdG Sundae，在出道短短時間，已收獲不俗的成績，令人鼓舞。

「IdG偶像女生」育成計劃一周年

為慶祝「IdG偶像女生」育成計劃一周年，昨日（24日）在觀塘一商場舉行「IdG 偶像女生 一周年慶典」。23名IdG偶像女生一期生總動員聯同剛剛加盟IdG企劃，廣邀全港中學生參與，經過多輪甄選後首度亮相的21名「IdG合唱團」成員，一同出席見證及慶祝這個重要的時刻！而「IdG合唱團」其中最年輕成員年僅12歲的小六生。

Una打碟揭開序幕

是次一周年慶典，由IdG Bubbles成員兼一期生班長Cindy（陳欣雯）首次擔任大會司儀。活動一開始由一期生Una打碟揭開序幕，讓一眾現場粉絲進入高脹情緒之中。繼而全體一期生陸續出場，與現場觀眾分享過去一年出道及訓練的感受。緊隨更請出剛加盟IdG團隊首度亮相由21名女生組成的「IdG合唱團」與大家見面及演唱。

悠悠跳唱《超級愛!》

及後，一眾偶像女生亦盡顯其過往一年的練習成果，由7位一期生Tiffany、 Fiona、Anna、Jasmine、Una、悠悠及Vian 唱跳出IdG Bubbles大師姐們的歌曲《超級愛!》，而身為校界唱將的另一位一期生「芷蕎」均唱出IdG Bubbles《謝謝您!》的全新現場版，其青春氣息令兩首耳熟能詳的歌曲帶來另一翻新鮮感覺。

IdG Bubbles、IdG Sundae分享喜悅

而兩組已出道的IdG Bubbles、IdG Sundae除現場唱跳廣受歡迎的自家作品，包括:《春季再遇》及《新新地》外，2025年香港樂壇大豐收的IdG Bubbles亦帶同四大樂壇獎座與現場觀眾一同慶祝。她們在台上分享一周年的感言時全團感動淚崩，除了因為團員間互相支持的愛，又直言因為下半年才正式出道，所以只有半年時間完成一整年的工作量，IdG Bubbles說：「我哋係好開心嘅，不過喺一個團體入面，背負住嘅嘢，可能出大家想像中多。因為我哋要承受得起『偶像女生』呢個名，所有女仔都好叻，唔單止係IdG Bubbles，所有成員，包括： IdG Sundae、練習生、同IdG合唱團，每個都真係好叻，希望大家可以多啲支持，咁我哋先可以行更遠嘅路。仲記得一年前嘅發佈會，都冇而家呢度一半嘅人，希望嚟緊可以幾倍幾倍咁多落去！」IdG Bubbles又指過去的獎項是非凡肯定，但未來更重要，期待往後讓大家看見更成熟、更好的自己，粉絲們聞言於台下歡呼，場面溫馨又感動。

IdG合唱團登場

重頭項目當然是一浪接一浪，隆重推介由IdG Bubbles聯同IdG合唱團及眾一期生總動員，首度唱出與著名詞人周耀輝首次合作的全新作品《一生會講幾多次再見》，讓全場粉絲們一同感受，由44位女生組成的IdG團隊合唱的熱血心程度，讓現場氣氛瞬間燃點！