蔡俊彥首唱手震尿急獲「爵屎」力撐 被笑大牌只演呂導作品 Edan回應Haters言論惹粉絲不滿：唔好內鬥

MIRROR成員呂爵安（Edan）、蔡俊彥（Ryan）及林奕匡（Phil）今日（24日）出席Youtube Music Night音樂盛會，吸引超過四百名樂迷粉絲在烈日下暴曬等候。三位歌手近距離為觀眾首次現場演唱多首新歌，曲目包括呂爵安蔡俊彥合唱《1206》及林奕匡演唱《特務占士匡》。呂爵安蔡俊彥新歌數字，轉換成日期後竟與林奕匡出生一樣，加上年份後，三人即場組成限定組合「120685」，呂爵安更笑言林奕匡年紀將永存組合名稱之中。蔡俊彥作為歌手生涯首次公開演出，憑青澀表現虜獲不少觀眾芳心，揚言「唔畀Edan出嚟」時竟獲現場大批「爵屎」和應；他於演唱中段飲水時更笑言：「嘩！做歌手辛苦過運動員，打劍冇咁熱！」「唔好意思，我第一次咋」，演唱後更表示手震及尿急，引起全場觀眾大笑。呂爵安演唱期間，感謝「爵屎」在炎熱下到場支持，提醒大家要多飲水，自己身穿外套亦非常悶熱，「爵屎」隨即一同高叫請呂爵安脫衣，令他連忙大笑回絕：「除咩衫呀，入面又唔係背心！」

蔡俊彥「孖煙囪」上陣本色演出

呂爵安與蔡俊彥、林奕匡受訪時，大讚初出道的好友演唱表現優秀自己要多學習，蔡俊彥則坦言現場演唱經驗太少需要進步：「五隻手指數得晒，好緊張！」早前患病令他不斷咳嗽、氣管感染，不論綵排及正演演出表現均打折扣。

呂爵安早前親自執導《1206》MV影片，還原求學時期與蔡俊彥同房時期不少相處點滴，其中尾段二人更以「孖煙囪」上陣令粉絲大飽眼福，呂爵安笑言現實與畫面尺度相約：「冇試過玉帛相見條條揈！」蔡俊彥直言在MV本色演出，難度不大因此尚算得心應手，令呂爵安讚演技好能夠向演員道路進發之餘，亦開玩笑調侃：「但係呢個演員好大牌，淨係呢個導演嘅製作先會拍！」並表示未來或會應隊友邀請執導MV，但相比邱傲然的實力仍相距一大截：「虎導唔同係另一層次！」

Edan爆粗直播認真情流露

呂爵安昨日為柳應廷演唱會擔任嘉賓，二人在台上長達八分鐘的對話中，不少玩笑惹來隊友粉絲不滿，認為借機會「單打」「暗串」柳應廷及姜濤等隊友。呂爵安解釋指談到Haters一句其實未有針對個別隊友：「其實對於12個人都適合用，呢個現象已經好耐，大家係同一條根，屬於同一隊伍，希望彼此唔好內鬥。同埋我都係用嚟鋪墊下一個笑話，想柳應廷多謝我。」另外完騷後與蔡俊彥開直播期間，呂爵安在打機期間失守爆粗，笑言往後不敢再於直播中打機：「太投入打機，將平時用語飛咗出嚟，真情流露。（即是平時會講粗口？）其實我平時唔講粗口嘅。」

林奕匡為120685寫歌有難度

林奕匡談到三人未來合作空間，表示：「呂爵安、蔡俊彥已經有一首歌，再寫合唱好難。」而三人限定組合120685若要推出團歌，林奕匡則表示視乎靈感。呂爵安亦表示目前未有計劃與蔡俊彥再推出合唱歌：「未有諗法亦唔強求。」若有合適的歌曲樣本或許能夠考慮。蔡俊彥於台上表示做歌手比做運動員更辛苦，表示其實只是尚未習慣兩邊辛酸不同，目前週一至五仍要練劍，平衡歌手與運動員身份非常忙碌但仍充實值得。