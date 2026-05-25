張利華現身法國晚宴領獎見業界高層 穿低胸裙搶盡風頭 與魏駿傑離婚大翻身變五百萬年薪富婆

魏駿傑前妻張利華（現名張珈琳）自從結束婚姻後，跟隨「保險女王」王玉環發展，事業與人生仿似「開掛」，成為王玉環旗下的猛將。王玉環近日領軍遠赴南法尼斯，參加公司的亞洲頂峰會議，張利華以極吸睛的性感打扮登場，驚艷全場。

張利華跟王玉環出席海外晚宴

王玉環日前在小紅書高調晒出多張法國會議與晚宴的照片，見到她難掩興奮，透露今次全港僅有42個頂級席位，其「SV Agassi family」團隊就橫掃達14席，佔據全港第一。王玉環感恩與兩位老闆同台領獎：「32年深耕，一群人，一條路，頂峰相見，未來可期。」足見其團隊的驚人實力。

在這星光熠熠的團隊大合照中，張利華可謂搶盡風頭。當晚張利華穿上一襲香檳金色的低胸露肩魚尾晚裝，完美展現迷人鎖骨與驕人身段。梳起優雅髮髻的張利華，五官比以往更為精緻立體，蘋果肌飽滿，對著鏡頭流露著無比的自信。對比當年作為「魏太」時的樸素模樣，現在的張利華不僅顏值大躍進，被網民驚嘆「面貌再度進化」，舉手投足間更充滿了上流社會名媛的貴氣。

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張利華離婚後生活富貴

張利華自2020年恢復單身後，在好友引薦下投身保險業，並鎖定內地高端富豪客群。在王玉環親自提攜下，張利華的業績屢創神話，據悉她已成功躋身業界極高榮譽的TOT（Top of the Table）級別，按常規標準估計，年薪高達512萬港元。由於吸金力強，她連生活質素亦全面升級，閒時打高爾夫球、出入高級場所，出巡時又大晒Hermès名牌手袋，完美演繹富貴人設。

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