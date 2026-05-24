警是個大佬｜阿Bob吊威也要5條認成本太高 羅子溢欲與對方對親家：我個女好靚㗎！

林盛斌（Bob）與一身血的羅子溢為新劇《警是個大佬》（暫名）拍攝重頭戲，在王敏奕完成吊威也拍攝後，二人在地面拍手鼓勵，問二人不想吊威也？羅子溢笑言甘願代替她，又指自己已拍了很多大場面，只是大家看不到。Bob則稱欣賞敏奕，因自己也和她一樣畏高，但她也有信心拍好順利1 take完成，「原先好似都想我吊威也，但我上去就要4、5條威也，成本就太高了！」羅子溢即笑言可以幫忙拉威也，問到有否吊威也比王敏奕高？子溢笑言有，以前拍《飛虎》時要在天台跳下來，當時站在天台邊已好驚。Bob笑言會怕是因為沒有他在現場拍手打氣，又自認穿上裝備也會似飛虎，「不過戴埋頭套就可能似賊！」Bob表示拍戲經驗少，事前想像很多畫面、想要拍出Chok的感覺，但「羅老師」羅子溢指點他很多，事後看到畫面自己也覺得好看。

羅子溢堅持和兒女錫嘴示愛

兩位爸爸齊聲表示，人大了有家庭和小朋友反而變細膽，Bob坦言海盜船都不敢玩，羅子溢則指家中最大膽是太太楊茜堯，「如果女兒說怕，我會很心疼，但細仔說怕時，我會就說怕甚麼、爸爸都不怕，其實我和他一樣怕，哈哈！」他又指現在仍會和兒女錫嘴示愛，感覺非常sweet，Bob坦言女兒大了不敢錫，會試試錫細仔會否拒絕。談到女兒生日會上，羅子溢細仔抱洪永城女兒Amber，令洪永城現「外父相」，羅子溢笑言這位外父不錯，可以對親家，談到Bob的細仔和女兒認識一下？羅子溢笑言：「阿Bob做老爺就正啦，我個女好靚㗎！」Bob即笑言兒子也很有型。

Bob歡迎糖妹做隱藏女神

談到王敏奕想轉介單身的糖妹給Bob牽紅線，他表示和對方相識多年，覺得她個性純品想法又簡單，值得高大男士愛錫，會為她安排一下，也歡迎她到《女神配對計劃2》做隱藏女神。羅子溢起哄也想安排，Bob笑指他當然是筍盤，但最大缺點是「已婚」。