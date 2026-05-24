王鶴棣過往「欺凌」片瘋傳粉絲心疼沈月 發文「不舒服」表不滿8年友情告終？
更新時間：20:00 2026-05-24 HKT
發佈時間：20:00 2026-05-24 HKT
發佈時間：20:00 2026-05-24 HKT
內地男星王鶴棣與沈月於2018年合作內地版本《流星花園》，建立深厚友誼。隨住內地綜藝節目《親愛的客棧2026》中的一個頒獎環節，引發王鶴棣公開表示「不舒服」，更被網民翻出一段，昔日王鶴棣對沈月動粗的影片，王鶴棣「霸凌」爭議疑導致與沈月的好友關係徹底破裂。
王鶴棣深夜發文表不滿
在《親愛的客棧2026》最後一集中，節目組為王鶴棣頒發了一個名為「最佳你只是個王鹤棣獎」的獎項。沈月在宣讀頒獎詞時，開玩笑地提到「我們有個群確實沒有你」，這句話與帶有嘲諷意味的獎項名稱，讓許多觀眾認為不妥。
事件發酵後，王鶴棣昨日（23日）在個人微博上寫下：「當時以為是我敏感了，看了一天大家的分析，我想說當時確實不舒服。」言論證實王鶴棣對節目中的玩笑感到受傷，並迅速將爭議推向高峰。沈月曾在當日公開道歉，試圖還原事件真相，但輿論並未平息。
相關閱讀：陸劇以愛為營丨王鶴棣演霸道總裁爆紅！具一猛料專業資格 19歲選秀稚氣樣曝光
王鶴棣昔日欺凌影片被挖出
不過王鶴棣鬧出風波後，過往在拍攝現場對沈月動粗的影片在網路上瘋傳，徹底扭轉了輿論風向。影片中，王鶴棣突然拉起沈月的連帽衣頂帽，之後大力拉扯繩索，更力度大到讓沈月整個人摔出鏡頭，嚇親不少網民。此外，王鶴棣過往玩遊戲疑輸不起，伸腳整跌藝人等行為，再度被公審。
沈月首露面略顯憔悴
沈月今日自事件後首度露面，有網民曝光影片，見到打扮樸素的沈月面容略顯憔悴，在收取粉絲信件及聽到慰問時，露出溫柔的神情表達謝意，讓粉絲大感心疼。
相關閱讀：黑夜告白大結局｜劇情懶人包、5大看點 潘粵明孖王鶴棣聯手破案
最Hit
富臨酒家長沙灣分店5.29結業！職員親證消息 網民熱議1原因退場
2026-05-23 19:14 HKT
八達通6批舊卡即將失效！聽到「嘟～嘟嘟」提示要換卡 即睇2大免費更換方法
2026-05-23 12:47 HKT