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王鶴棣過往「欺凌」片瘋傳粉絲心疼沈月 發文「不舒服」表不滿8年友情告終？

影視圈
更新時間：20:00 2026-05-24 HKT
發佈時間：20:00 2026-05-24 HKT

內地男星王鶴棣與沈月於2018年合作內地版本《流星花園》，建立深厚友誼。隨住內地綜藝節目《親愛的客棧2026》中的一個頒獎環節，引發王鶴棣公開表示「不舒服」，更被網民翻出一段，昔日王鶴棣對沈月動粗的影片，王鶴棣「霸凌」爭議疑導致與沈月的好友關係徹底破裂。

王鶴棣深夜發文表不滿

在《親愛的客棧2026》最後一集中，節目組為王鶴棣頒發了一個名為「最佳你只是個王鹤棣獎」的獎項。沈月在宣讀頒獎詞時，開玩笑地提到「我們有個群確實沒有你」，這句話與帶有嘲諷意味的獎項名稱，讓許多觀眾認為不妥。

事件發酵後，王鶴棣昨日（23日）在個人微博上寫下：「當時以為是我敏感了，看了一天大家的分析，我想說當時確實不舒服。」言論證實王鶴棣對節目中的玩笑感到受傷，並迅速將爭議推向高峰。沈月曾在當日公開道歉，試圖還原事件真相，但輿論並未平息。

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王鶴棣昔日欺凌影片被挖出

不過王鶴棣鬧出風波後，過往在拍攝現場對沈月動粗的影片在網路上瘋傳，徹底扭轉了輿論風向。影片中，王鶴棣突然拉起沈月的連帽衣頂帽，之後大力拉扯繩索，更力度大到讓沈月整個人摔出鏡頭，嚇親不少網民。此外，王鶴棣過往玩遊戲疑輸不起，伸腳整跌藝人等行為，再度被公審。

沈月首露面略顯憔悴

沈月今日自事件後首度露面，有網民曝光影片，見到打扮樸素的沈月面容略顯憔悴，在收取粉絲信件及聽到慰問時，露出溫柔的神情表達謝意，讓粉絲大感心疼。

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