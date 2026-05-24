警是個大佬｜王敏奕挑戰人生高峰 被吊6層樓高拍大結局 向曾國祥報備：有咩說話講定先

王敏奕、林盛斌（Bob）、羅子溢、韋家雄、黎澤恩、周伯恩等到錦田為新劇《警是個大佬》（暫名）拍攝大結局重頭戲，劇情講到王敏奕被脅持，更被吊至6層樓高，Bob與一身血的羅子溢趕到現場伸出援手。王敏奕吊威也吊至半空，一take過完成拍攝後緩緩回到地面，眾演員報以掌聲鼓勵。

王敏奕開心拍動作戲

王敏奕受訪表示，事前導演指會吊至3層樓高，但到場發現有6層樓高，在半空感覺似10層高，因自己也怕高，平日不玩過山車和跳樓機等，但是拍攝工作就不緊要，「今次是我人生高峰，秘訣是升上去時閉上眼，拍攝才張開眼，講完對白就閉眼等被放下去！」她指新劇有很多驚險場面，但最令她心驚是這一場，是接近大結局的重頭戲，會怕是因為沒法腳踏實地。王敏奕表示開心拍動作戲和武指合作，大家都好專業，「我自己平常心，不要想太多，知道他們比我更驚、怕我不舒服，擦傷是在所難免，之前也有吊威也，但這次要做出很害怕的感覺，但並沒有想像中難接受。」王敏奕指幸天氣好，劇集會再拍半個月外景，又指拍這種場面機會難得，會好好珍惜，因出動很多人力物力完成一個鏡頭。

王敏奕幫糖妹搵Bob介紹

問事前有和老公曾國祥報備？王敏奕笑言：「有，都有通知身邊緊張我的朋友，有甚麼說話都講定先，哈哈！（老公沒憐香惜玉？）他是導演，當然知發生甚麼事，而我是演員就做好本份。」談到老友糖妹表示單身，想Bob幫忙介紹，她笑言會幫手爭取，若有潛在對象都會幫幫眼，「我當然知道她的擇偶條件，但不會告訴大家！」