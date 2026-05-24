Ian陳卓賢親自為新歌《Growth！》填詞 道盡「隨波不逐流」成長哲學 MV動畫繽紛登場

陳卓賢（Ian）昨日（5月23日）堅守與粉絲們的「23」之約，推出本年度第5首派台歌《Growth！》，是7月份《IAN CHAN︰GROWTH︰LIVE 2026》演唱會的主題曲，曲風輕快，節奏明朗鏗鏘，以電結他及爵士鼓為主要伴奏，感覺充滿朝氣與正能量，作為演唱會的主題曲，即時炒熱現場氣氛。歌曲副歌及尾段重複點出主題「This is Growth」，記憶點非常強而清晰，副歌人聲經特別處理，有輕微回音，增加了層次感，尾段和唱設計可以有互相回應的效果，非常適合現場大合唱。

Ian新MV注入大自然元素

《Growth！》MV昨日同步上架，為配合歌曲的明快與節奏感，MV沒有選用一貫的深情故事性鋪排，全首歌曲用色彩繽紛的卡通動畫去演繹Ian心中的成長，訊息正面，秉承了《地球上的最後一朵花》風格，MV注入了不少大自然元素，帶出一種充滿人生盼望的感覺。Ian繼續親自為歌曲填詞，用最直接的方法與聽眾分享心底話。Growth「成長」是人生必經的一課，然而成長每每是在不經不覺之間發生，當有一天無意間回望過去，會驀然發覺「我真的成長了很多。」成長往往是溫柔地發生而不被察覺。有些人心目中的成長，是因為年紀漸長，為了配合生活和環境而作出改變，但Ian就用《Growth！》 這首歌去告訴大家，他心目中的成長是「隨波而不逐流」。

Ian用駕駛比喻人生

歌曲中Ian用駕駛比喻人生，「紅或綠燈都總有定數」，遇上紅燈，必須要停下。然而駕駛途中也會遇上美好的風景，當你想停下來的時候，就讓自己緩緩的停下來，欣賞風景、休息一會回復精神再上路。不需要因為其他車輛在路上風馳電掣，而要追趕別人的進度，「不用害怕獨行，我節奏不朽」。自己掌控着自己的軚盤，就如自己掌控着自己的人生，速度快慢、何時休息、何時趕上，都是可以自己掌控。當你可以自信地為自己掌舵的時候，就是在成長的路上邁進了一大步。「This is Growth」。