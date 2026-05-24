「架己冷」甘比親臨銅鑼灣支持「香港潮州節」 大讚英歌舞快閃巡演氣氛熱鬧

由香港潮屬社團總會（簡稱「潮總」）主辦的第五屆「香港潮州節」，定於 2026 年 6 月 5 至 9 日一連五天，假香港會議展覽中心Hall 3G 舉行。為進一步推廣「香港潮州節」，打造為街知巷聞的文化及旅遊盛事，潮總別開生面首度於昨天（23 日 ）在銅鑼灣、深水埗、旺角、油麻地、尖沙咀多個旺區舉辦國家級非物質文化遺產——英歌舞快閃巡演，讓香港市民和遊客零距離觀賞英歌舞，沿途吸引大批市民與遊客爭相打卡，紛紛大讚表演非常精彩、造型別具特色，潮總更即場免費大派「桃寶寶」布公仔掛飾與「香港潮州節」特色紙扇，「桃寶寶」設計概念源自潮州代表食品「紅桃粿」，趣致外型令人愛不釋手，難怪大受現場遊人歡迎，率先引爆「香港潮州節」的熱鬧氣氛。

甘比向市民派發「桃寶寶」

身為「架己冷」，甘比（陳凱韻）親臨銅鑼灣以示支持「香港潮州節」，目睹市民對英歌舞的支持與熱誠，甘比直言相當興奮：「想不到氣氛這麼熱鬧，今次選擇在銅鑼灣街頭表演，我覺得這個安排好好，可以令到更多市民認識英歌舞，大家都看得好開心，反應好勁！」甘比更身體力行，自動請纓向市民派發「桃寶寶」布公仔掛飾與「香港潮州節」特色紙扇，甘比笑言：「我好喜歡與大家互動，看到小朋友好開心，又能讓大家認識到潮州的特色，最重要是有助宣傳6月5號至9號在灣仔會展舉行的『香港潮州節』！」當一眾潮總代表與嘉賓甘比在現場大派「桃寶寶」布公仔掛飾與「香港潮州節」特色紙扇，大家都踴躍爭奪兩份精美紀念品，樂而忘返。