香港探秘地圖｜黃子桐演低胸長腿女記者彈起  選港姐棄讀哈佛  擁碩士學位18歲做老闆

現年30歲的藝人黃子桐（Rachel）自2018年參選港姐後加入演藝圈，雖然多年來星途平平，但近期憑藉在TVB新劇《香港探秘地圖》中的破格演出，成功吸引觀眾目光。劇中，她飾演為求點擊率無所不用其極的網絡女記者Maymay，其大膽性感的造型和瞓身演繹，獲得網民一致好評，大讚她敬業樂業，展現出專業演員的態度。

黃子桐姣媾丁子朗

在《香港探秘地圖》中，黃子桐飾演的Maymay形象鮮明，為了塑造角色的「搏盡」性格，她頻頻以鮮豔奪目的低胸小背心和熱褲上陣，毫不吝嗇地展現其驕人身材與修長美腿，火辣造型成功搶鏡，另外她亦有姣媾丁子朗的戲份。黃子桐為了角色可謂完全豁出去，將Maymay的野心和進取心態演繹得淋漓盡致，其專業精神備受網民欣賞，紛紛留言力撐：「看得出她為角色下了苦功」、「欣賞她的專業態度，演出很到位」。

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黃子桐為追演藝夢棄讀哈佛

劇中形象大膽，但現實中的黃子桐卻是一位不折不扣的「學霸女神」。她畢業於香港大學，主修中文及犯罪學，其後更以半工讀形式，在香港中文大學醫學院取得公共衛生碩士學位，絕對是美貌與智慧並重。更令人佩服的是，她曾透露為了圓演藝夢，不惜放棄入讀世界頂級學府哈佛大學的機會，足見她對演戲的熱誠。

黃子桐開設中西醫診所

除了學業成績彪炳，黃子桐亦極具商業頭腦。早在18歲時已初嘗創業滋味，多年來投資過畫室、補習社及美容院等不同生意，現時更開設中西醫診所，事業版圖不斷擴大，展現出其多才多藝、獨當一面的一面。這次憑藉Maymay一角成功彈出，證明了黃子桐多年來的努力沒有白費，也讓觀眾看到了她性感形象背後，對夢想的堅持和多方面的才華。

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