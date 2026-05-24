𡃁妹李綺雯結婚獲林淑敏等群星到賀 彭秀慧任婚宴司儀台下星光熠熠 現場氣氛浪漫

41歲前TVB女星「𡃁妹」李綺雯（Marine）昨日（23日）正式做人妻，跟拍拖多年的香港健美先生及星級健身教練梁愷傑（Ocean）舉行婚禮，並在尖東的酒店辦婚宴，現場星光熠熠，由著名導演彭秀慧及阮政峰擔任司儀，孫慧雪、李亞男、林淑敏、吳嘉儀、張彥博、梁皓楷、鄧卓殷、張明偉、練樂儀、鄭伊娜等藝人到賀，場面熱鬧。

李綺雯婚紗高貴大方

在萬眾矚目下，新娘李綺雯挽著梁愷傑的手臂緩緩步入婚宴會場，李綺雯身穿一襲純白的無肩帶婚紗，設計高貴大方。婚紗上半身採用精緻的釘珠和蕾絲刺繡，緊身剪裁完美勾勒出她優美的身段。裙擺則以多層次輕紗堆疊而成，營造出夢幻的蓬鬆效果，配上長長的頭紗和閃亮的皇冠，讓李綺雯宛如童話中的公主，美麗動人。在敬酒環節，李綺雯換上掛頸式、鑲滿珍珠的晚裝，更顯雍容華貴。

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李綺雯數年前已獲梁愷傑求婚，二人的婚禮籌備多年，終於在昨日舉行，並筵開約30席宴請親友。李綺雯的婚宴會場佈置以典雅的白色與香檳色為主調，顯得高貴而浪漫。接待處精心佈置大量的白色和香檳色玫瑰花，錯落有致地擺放著新人多幅甜蜜的婚紗照，讓賓客在進入會場前就能感受到這對新人的幸福與喜悅。

李綺雯準備360份回禮

舞台背景板上以金色草書寫著新人的英文名「Ocean & Marine」，簡潔而充滿設計感，成為眾多賓客合影的熱門地點。從照片所見婚宴座無虛席，氣氛熱烈。一對新人為賓客準備360份設計精美的回禮，盡顯心思。

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