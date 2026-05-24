第79屆康城影展｜Cristian Mungiu二奪金棕櫚 最佳導演驚現3人分1座獎 影帝影后齊起孖

「第79屆康城影展」於香港時間今日凌晨圓滿閉幕，羅馬尼亞導演Cristian Mungiu執導的《Fjord》大熱奪得最高榮譽金棕櫚獎，亦是其第2度摘下金棕櫚。

《Minotaur》奪得評審團大獎

Cristian憑《Fjord》再度捧走金棕櫚，成為史上第11位兩度奪此殊榮的導演，距其2007年憑《4月3周2日－墮胎日記》首奪金棕櫚相隔近20年。評審團大獎則由流亡俄羅斯導演Andrey Zvyagintsev執導的《Minotaur》奪得。Andrey上台後公開向俄羅斯總統普京發出呼籲，要求其停止殺戮。最佳導演獎由西班牙導演Javier Calvo與Javier Ambrossi憑《The Black Ball》，與波蘭導演Pawel Pawlikowski憑《Fatherland》3人並列奪得，為自2016年以來首次出現並列情況。3人同時上台，台上卻只得一座獎座，頒獎的導演Xavier Dolan笑言「希望他們有兩座金棕櫚」，Pawel亦自嘲場面「一塌糊塗」。最佳導演獎自2016年來再由兩片導演分享，當年今屆金棕櫚得主Cristian Mungiu憑《畢作虧心事》與《鬼魅時尚》奧利華阿薩耶斯（Olivier Assayas）共享最佳導演。

最佳男演員獎由新晉演員Emmanuel Macchia及Valentin Campagne共享，二人在比利時導演Lukas Dhont執導的一戰題材電影《Coward》中飾演一對身陷戰壕的同性戀人。影后則由比利時女星Virginie Efira及日本女星岡本多緒，憑在日本導演濱口龍介執導的《All of a Sudden》中演出奪獎。

《Man of His Time》得最佳劇本獎

評審團獎由德國導演Valeska Grisebach執導的《The Dreamed Adventure》奪得，該片為一部以保加利亞為背景的驚悚作品，於影展最後一天才公映。最佳劇本獎則由法國導演Emmanuel Marre憑《Man of His Time》奪得。最佳首部長片金攝影機獎由盧旺達導演Marie-Clémentine Dusabejambo執導的《Ben’Imana》奪得，為首部於康城正式入圍的盧旺達電影。

芭芭拉史翠珊獲頒「榮譽金棕櫚」

此外，芭芭拉史翠珊（Barbra Streisand）獲頒「榮譽金棕櫚」，但未能出席領獎，但拍下長片感謝，她表示：「每日都很破碎，但在這個電影節上看到來自很多國家的藝術家的引人入勝的電影令人放心。電影具有將我們團結起來的神奇能力，開啟我們的心扉。我為能成為這個社群的一員感到非常自豪，所以merci beaucoup and vive la cinema（非常感謝，戲院長存）！」