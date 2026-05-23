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《The Late Show with Stephen Colbert》最後一集獲群星送別 賴恩雷諾士現身被網民鬧爆

影視圈
更新時間：19:15 2026-05-23 HKT
發佈時間：19:15 2026-05-23 HKT

美國CBS電視台去年突然宣布旗下人氣節目《The Late Show with Stephen Colbert》於今年5月停播，該節目終於在前晚（21日）播出最後一集，是夜群星雲集送別主持人Stephen Colbert，不過「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）現身卻惹來網民狠批。

賴恩爆笑情節未能打動觀眾

賴恩因被指與老婆碧琪麗芙莉（Blake Lively）聯手打壓《痛愛完成式》導演兼男主角Justin Baldoni，以致形象插水。前晚他繼續以搞笑形象現身觀眾席，並問Stephen自己是否節目最後一位嘉賓，對方說不是，賴恩即說自己還是很開心來向世上最偉大藝人致敬，但又話他指的並非Stephen，而是節目樂隊的鍵琴手，接着更衝上台擁抱對方，並送上一梳蕉。如此精心打造的爆笑情節卻未能打動觀眾，網民紛紛留言「做乜要搵佢上嚟？」、「點解最後一集都要搵啲衰人出場？」

保羅麥卡尼成最後嘉賓

至於真正的最後嘉賓就是披頭四成員保羅麥卡尼（Paul McCartney），原來披頭四於1964年首度亮相美國電視節目時，就是在《The Late Show》的錄影場地Ed Sullivan劇院中進行拍攝，所以保羅任最後嘉賓特別有意義，他在節目尾聲更演唱了披頭四名曲《Hello, Goodbye》向Stephan和節目告別。此外，亦有大批紅星到來客串，包括《絕命毒師》Bryan Cranston和「蟻俠」保羅活特（Paul Rudd）。而5大深夜talk show主持Jimmy Fallon、Jimmy Kimmel、Seth Meyers、John Oliver和Jon Stewart更合演搞笑科幻短片向Stephan致敬，片中描述有一個「蟲洞」正吞噬所有talk show，揶揄特朗普（Donald Trump）政府施壓趕絕自由派主持的節目。至於特朗普本人亦發文大講風涼話，他寫道：「（Stephen）Colbert終於離開CBS，難以置信佢喺度踎咗咁耐，佢無才華、收視率低，又毫無生氣，就似個死人一樣，隨便喺街上搲個人返嚟都勁過佢，謝天謝地佢終於玩完！」

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