愛回家丨「朱天梯」梁証嘉被網民封男神 戀「熊心如」遭拆散 戲外娶中學同學 屢拍大劇做極唔紅

TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》於今年7月畫上句號，這套長達9年、播出逾2800集的劇集將成為歷史。停播的日子日漸逼近，有網民在互聯網開PO，記低《愛回家》昔日的重要時候和一些具代表性的角色，希望為劇集留下一個紀念，當中被網民熱烈討論的，包括「熊心如」蘇韻姿的前度「朱天梯」梁証嘉。

梁証嘉憑「朱天梯（TT）」成功入屋

梁証嘉在2018年加入《愛回家》劇組，飾演「朱凌凌」吳偉豪的哥哥「朱天梯（TT）」，這個角色設定是一名大律師，性格風流但對家人有承擔，當時與「朱凌凌」吳偉豪的兄弟情，以及「熊心如」蘇韻姿的感情線都深受觀眾歡迎。梁証嘉亦憑這個角色成功入屋，雖然他已經離開劇組一段日子，但仍然勾起網民回憶。

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「朱天梯」梁証嘉被封兒時男神

日前有網民在Threads留言：「我成個threads突然有大量人開始沉TT（朱天梯），殊不知其實我以前睇《愛回家》已經好沉，但係唔敢話畀其他人知，可以話係兒時男神，然後到而家都好鍾意西裝眼鏡男。」結果這網民成功掀起熱話，有人說：「我再早啲，細個睇《尖子攻略》已經覺得佢好靚。」、「以前媒體都係報朱00靚仔，但我覺得哥哥遠勝於佢。」、「TT真係好charm，《愛回家》每次有佢份，我都勁期待有佢嘅鏡頭。」、「《愛回家》睇佢哋兩個係最開心，拍得又好。點知佢哋條線咁快完，我成日覺得編劇係同觀眾作對。」事實上當時「熊心如」蘇韻姿和「朱天梯」梁証嘉是不少人心目中的「最佳cp」「熊心如」蘇韻姿的情路一向坎坷，宛如「戀愛絕緣體」，與「池子孝」阮政峰分手後。隨後出現的戀愛都沒有好結果。

「熊心如」蘇韻姿傳因常遲到被雪藏後離巢

身為學霸的「熊心如」蘇韻姿碰上「風流律師」「朱天梯」梁証嘉，兩人從起初的對立、到暗生情愫，再到異地重逢，因調換行李而在酒店聚首，在異地環境與酒精的影響下，兩人發生了親密接觸，「熊心如」蘇韻姿亦在此時發現自己暗戀上了「朱天梯」梁証嘉，「熊心如」蘇韻姿更向「朱天梯」梁証嘉示愛，本來男方拒絕，但後來兩人一同前往歐洲視察廠房並在當地生活，終於發展成情侶。然而，「熊心如」蘇韻姿在回港後向熊家成員交代，兩人已經在歐洲正式分手。「風少」陳浚霆因口硬心軟，未能及時在「熊心如」蘇韻姿最需要時明確表白，導致兩人一直處於「友達以上，戀人未滿」的狀態，隨著「熊心如」蘇韻姿戲外被雪藏並最終離巢，劇組必須交代心如的結局。最終心如被安排與「朱天梯」梁証嘉前往歐洲發展，這也宣告了「風如戀」正式破裂。

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網民爆料有人拆散《愛回家》CP？

梁証嘉曾入主題樂園打工

梁証嘉2006年第20期無綫電視藝員訓練班畢業入行，至今參與過不少劇集演出，《法證先鋒II》、《富貴門》、《巾幗梟雄》、《巾幗梟雄之義海豪情》等，他曾說：「成日畀好多前輩鬧，嗰時覺得我係咪真係咁差，後尾見番個前輩，只記住佢幫過我。等戲嘅過程好辛苦，有啲失落，係咪我戲好屎？我啱啱讀完書入行，唔知呢行要等。」其後在《天與地》更飾演少年版的鄭振軒，不過拍攝完《天與地》之後，他的事業就出現了空窗期，所以他才決定北上拍劇。到了2018年回歸TVB演出過《愛回家》的「朱天梯」，他坦言絕對是代表作之一：「我之前同無綫改過合約，主要因為工作量不多，改合約係對我同公司都公平啲。後來入主題樂園打工，並不是唔好嘅事，因為由細到大都好鍾意去玩主題樂園，好鍾意入面的角色人物，我想入去工作算係圓夢，做咗幾個月，絕對係開心同難忘嘅回憶，認識好多不同的人同事，我唔介意分享，因為呢啲工作係令我閱歷多咗。」梁証嘉從來沒放棄過做演員：「我冇諗過要放棄，我覺得只係時機唔啱，就算之前入到樂園，我都係做演員，我唔會放棄。不過演員係被動，要等一個好嘅機會同角色，依家會努力不斷令自己進步，多謝監製畀我演『朱天梯』呢個角色，希望可以好好發揮，又得到觀眾喜歡。」梁証嘉又因為有個自中學結緣的老婆令自己有了方向：「我失意同唔開心，梁太都會陪住我，講建議畀我聽。當好迷失，佢又畀到好方法我。我唔會再咁易放棄，好似我依家都係被動，劇本未寫到我住，都係個難關嚟，但冇辦法，一定要堅持。」