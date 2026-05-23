陳慧琳奶奶劉沈靜今出殯 兒子劉建浩雙眼通紅送別亡母 蝦餃仔、小籠包陪爸爸走過低潮

陳慧琳（Kelly）老公劉建浩的媽媽劉沈靜5月1日在養和醫院離世，享年77歲。昨日（22日）劉沈靜的家人在香港殯儀館一樓基恩堂為亡母設靈，翌日大殮儀式結束後，靈柩隨即奉移歌連臣角火化場火化。陳慧琳今早（23日）與老公劉建浩（Alex ）、兩子劉昇和劉琛乘坐七人車到場。

劉建浩難掩喪母之痛雙眼微紅走入殯儀館

一身黑服的劉建浩難掩喪母之痛，雙眼微紅走入殯儀館，「蝦餃仔」劉昇與「小籠包」劉琛穿上黑色衣服緊隨父母，表現得相當乖巧懂事，陳慧琳停步禮貌示意不接受訪問：「唔好意思。」其後錢慧儀與陳慧琳的姑奶劉建芝（Gigi）亦現身靈堂。大殮儀式結束，劉建浩手捧亡母的遺照步出殯儀館，雙眼喊至紅腫，全程低頭難掩喪母之痛。

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陳慧琳奶奶劉沈靜今早大殮儀式

陳慧琳老公劉建浩的媽媽劉沈靜今早進行大殮儀式，儀式結束後，靈柩隨即奉移歌連臣角火化場火化。約9時50分，陳慧琳和老公劉建浩及兩個兒子劉昇和劉琛在經理人鍾珍陪同下現身奶奶靈堂。一家人落車之後陳慧琳讓老公及兒子先行，她則停步殿後，傳媒要求採訪，陳慧琳合十雙手說：「不好意思，不好意思！」便走進電梯。之後劉建浩的姊姊劉建芝到場，下車後見到傳媒拍攝，她即急步走進殯儀館大堂等候電梯，期間一直低頭迴避傳媒。而陳慧琳的爸爸陳崇偉及錢慧儀也有到場送別劉媽媽。

劉建浩捧着媽媽遺照步出殯儀館

大約10時55分，劉建浩捧着媽媽遺照與姊姊劉建芝步出殯儀館，兩姊弟一同上靈車前往歌連臣角火葬場，而陳慧琳和爸爸及兩個兒子則與鍾珍一起乘坐保姆車，陳慧琳上車前向傳媒雙手合十，上車後她與身旁的爸爸一起雙手合十，之後陳慧琳跟傳媒道別並說：「辛苦晒。」

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陳慧琳奶奶的靈堂內布置簡潔幽雅

昨日《星島頭條》獨家直擊陳慧琳在助手陪同下與兩個兒子乘保母車抵達，戴住太陽眼鏡的陳慧琳與劉琛均以素服打扮現身，兩人先行下車，更快步行往殯儀館內，而長子劉昇則相隔十秒後才下車，該是盡量避免被傳媒影到，之後劉昇快步追趕上與媽媽及弟弟一起入電梯。期間問到喪禮以甚麼儀式進行？陳慧琳只說：「沒有特別儀式。」她便步入大堂及電梯內。靈堂內布置簡潔幽雅，橫匾寫上「慈恩永懷」，禮堂中央放置了三個心形花牌，一個是陳慧琳和老公、一個是兩個孫兒劉昇和劉琛，另一個則是劉建浩家姐劉建芝的心意。禮堂右邊設置了投射螢幕及一個白色圍上鮮花的主講台，堂內亦擺滿眾多親友送上的花牌，圈中人如胡楓及奚仲文等均有致哀。