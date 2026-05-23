陳司翰神隱多年發福罕現身 怨做陳慧琳細佬如無間地獄 曾與莊思明拍拖惹家暴疑雲

陳慧琳（Kelly）胞弟陳司翰（Victor）曾在2001年加入樂壇，雖然陳司翰挾「Kelly弟弟」之名，甫出道已經成為焦點，不過無助星途，出完兩張專輯絕跡香港，期間曾轉移台灣和內地發展，但最後黯淡離場，絕跡香港娛樂圈多年，未有在人前現身。

49歲陳司翰身形發福了不少

近日劉威煌、梁浩賢和甘永傑主持的YouTube訪談節目「浪談老事 Long Time No See」竟然找來陳司翰做嘉賓，已經49歲的陳司翰身形比以前發福了不少，但與家姐（陳慧琳）依然似足「餅印」。對於當年在娛樂圈的發展，他直言收入不滿意：「嗰陣唱片其實唔賺錢，搞到我心理都跟住唔平衡，成日瘋狂責怪自己， 承受極大嘅無形壓力。」

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陳司翰頂著「陳慧琳細佬」光環出道壓力大

頂著「陳慧琳細佬」的光環出道，陳司翰坦言壓力大：「我哋細個嗰陣好close，雖然我哋係同一個經理人帶領，但係唔同唱片公司，立場唔同，係好似無間地獄級數，仲有一個叫王力宏。」「怨男」上身的陳司翰稱至曾刻意避開與王力宏合照：「後期去到內地做嘢，電視台都有問我點樣介紹我出嚟，我都叫佢哋唔好提呢兩個人，最後都係話我係邊個同邊個，鏡頭即刻影住我個樣。」原來當年陳司翰加入樂壇，因外型與王力宏有幾分相似，於是被稱為「翻版王力宏」，陳司翰曾因出道以來頻繁被媒體將兩人做比較，在宣傳訪問中曾開玩笑地表示，自己的風頭有時會被這種類比蓋過，並幽默地回應過「我和王先生（王力宏）不是很熟。」為了堅持自我，陳司翰曾向公司極力爭取不唱情歌，並親自填詞創作了一首非主流的歌曲《破霜》。然而，因為歌曲風格過於黑暗，不僅被電台表明「新年絕對唔會播」，更有歌迷反映「阿媽唔俾聽」，令他的音樂路處處碰壁。

陳司翰感情生活演藝事業精彩

陳司翰後來轉戰台灣及北京發展，本以為能有新開始，可惜依然是主打愛情：「我有同公司講想做填詞人，不如慢慢識吓人，唔好出碟，但係公司梗係當我傻。」後期甚至被安排上一些帶有「日本風的深夜色色節目」做嘉賓。而在北京發展時，與媒體的關係同樣惡劣，最終更以「律師信收場」。種種與傳媒的摩擦加上音樂理想難以實現，最終令這位昔日的新人王選擇淡出幕前。除左演藝事業，陳司翰的感情生活同樣精采，他不時被拍到出入夜店。2011年陳司翰與大馬拿督千金、前港姐莊思明拍拖，不過離離合合，又多次被指出軌。而陳司翰最為人熟知的新聞，應該是2014年被傳媒拍到在街頭疑對莊思明動粗，莊思明更曾在微博上載大腿瘀青照哭訴被打，一度惹家暴傳言，後來二人都有否認家暴傳言。而陳慧琳當年被問及陳司翰疑動粗一事，表示：「感情一定係兩個人最清楚，我唔方便去批評，又唔知發生咩事。佢（司翰）都三十幾歲人，識得承擔責任，我唔會加把嘴，作為家姐當然唔想相信（陳司翰疑動粗）。」她亦大讚莊思明又靚又高而且有修養，但可惜二人最終都分手。

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