BTS香港演唱會2027｜啟德主場館連開3場 ARIRANG巡唱門票價錢/搶飛日期/優先登記教學懶人包

全球超級巨星BTS（防彈少年團）正式宣佈強勢回歸！萬眾期待的「BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’」世界巡迴演唱會落實舉行香港場，官方公布演唱會詳情，BTS 將於明年（2027年）3月登陸啟德主場館，一連舉辦三場萬人盛宴。各位 ARMY 準備好撲飛未？《星島頭條》為讀者整理購票日期、優先登記方法及門票資訊懶人包。

🎫 搶飛必睇：售票日期及優先購票詳情

為方便大家部署搶飛，以下是各個階段的售票時間表。注意：想參與首輪搶飛的 ARMY，必須於5月27日前完成 Weverse 登記！

購票階段 日期及時間 (香港時間) 資格 / 平台 1. 優先購票登記 2026年5月22日 13:00 至 5月27日 11:00 ARMY MEMBERSHIP (GLOBAL) 會員必須前往 Weverse 平台完成登記及核實身份。 2. ARMY MEMBERSHIP優先購票 2026年6月9日 (二) 11:00 - 22:00 成功完成上述登記之官方會員（需輸入BA開頭9位數會員號碼解鎖） 3. Trip.com 搶先訂票 2026年6月10日 (三) 10:00 - 23:59 Trip.com 用戶專享 4. Live Nation 會員優先訂票 2026年6月10日 (三) 11:00 - 22:00 Live Nation 註冊會員 5. 門票公開發售 2026年6月11日 (四) 11:00起 btsworldtourofficial.com 及 快達票 (HK Ticketing) 同步發售

💡 搶飛貼士： 每個 Weverse 帳戶僅限選擇一個國家進行優先購票登記。主辦強烈建議樂迷提前將「BA」開頭的會員號碼妥善儲存，以便進入購票系統時能以最快速度解鎖權限。

💡 欲知更多關於本次優先購票的詳細章則，請瀏覽官方網站 btsworldtourofficial.com

🎤 BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' 香港站演唱會詳情

演出日期： 2027 年 3 月 4 日、6 日 及 7 日 (星期四、六及日)

演出時間： 晚上 7 時 30 分

演出地點： 啟德主場館

門票票價： HKD 3,299 (VIP) / $2,499 / $1,899 / $1,499 / $1,099 / $799 (全坐位)

主辦單位： Live Nation

演唱會 3 大必睇亮點：首用360度四面台設計

1. 破紀錄最大型 K-pop 巡演

是次「ARIRANG」巡迴演唱會不僅是 BTS 繼「PERMISSION TO DANCE ON STAGE」後首度全員攜手演出的巡演，更是他們職業生涯及 K-pop 史上最大型的全球巡演企劃！整個巡演橫跨全球 34 個地區，演出多達 85 場，早前在歐美多站更瞬間售罄超過 240 萬張門票，一票難求。

2. 沉浸式 360 度四面台

為了拉近與 ARMY 的距離並擴大體育館的觀眾容量，本次演出製作特別採用了「沉浸式 360 度四面台」舞台設計。樂迷將能完美置身於演出的核心體驗之中，感受零死角的震撼舞台魅力。

3. 演繹全新冠軍神碟《ARIRANG》

BTS 於 2026 年 3 月強勢推出第五張專輯《ARIRANG》，專輯與主打單曲〈SWIM〉雙雙空降 Billboard 榜單冠軍。相信今次香港站除了經典金曲外，ARMY 絕對能親耳見證全新神曲的震撼現場演出！

認識21世紀流行音樂傳奇：關於世界天團 BTS（防彈少年團）

作為突破無數世界紀錄的 21 世紀流行文化指標，BTS（防彈少年團）由 RM、Jin、SUGA、j-hope、Jimin、V 及 Jung Kook 共七位成員組成。自 2013 年 6 月出道以來，他們憑藉原創音樂與頂尖的舞台魅力風靡全球，更透過聯合國「Speak Yourself」演講等活動傳遞正面能量，在全球凝聚了數以百萬計的強大粉絲團「ARMY」。BTS 不僅 5 度入圍格林美獎（Grammy Awards），更曾榮登《TIME》「年度最佳藝人」並坐擁 6 首 Billboard Hot 100 冠軍單曲。2026 年 3 月，團隊推出第五張全新專輯《ARIRANG》，同名專輯與人氣主打單曲〈SWIM〉隨即強勢空降 Billboard 200 及單曲榜雙料冠軍！這支創下歷史性成就的韓國男團，如今正以「BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’」世界巡迴演唱會，與全球樂迷共同開啟流行音樂史上的嶄新傳奇篇章。