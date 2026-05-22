Sica首參與直播節目 率全員「海軍呼吸」方法減壓 太嘈怕觀眾耳鳴

何洛瑤（Sica)昨晚（21日）在將軍澳為ViuTV節目《8點直樂 VIURIETY》演出。雖然Sica過往做了不少網上直播，但這是她首次參與這麼正式及有規劃的直播節目，她表示於綵排前大家心情就像放電般那麼開心，但直到開騷前全部人變成集體緊張，她即是化身減壓大師，教大家從她早前演出舞台劇時所學習到的海軍呼吸方法減壓。

Sica、羅子熙合唱《劃火柴》

Sica在節目中玩得投入又興奮，她笑指，去到第三節時有自我檢討會不會太興奮太嘈，傷害到家庭觀眾的耳朵，下一集會留意一下自己的聲量，害怕會導致大家耳鳴。問到如果要每天做電視台直播節目能否有足夠能力演出？她笑言：「我頂得住，怕觀眾頂不住，因為我太嘈，一星期一次演出剛剛好。（可會擔心節目出街後會收到觀眾投訴太嘈吵？）我要切腹謝罪。哈哈！」此外，Sica 在遊戲過程中與羅子熙一起在東東面前作賽唱他的名曲《劃火柴》，她表明，當時已經盡力，但覺得可以唱得更好。