九龍城寨之終章丨歐鎮灝「逆鱗」首度曝光 型爆金髮耍雙節棍 劉俊謙「信一」擘開雙腿粗魯食飯盒

鄭保瑞執導鉅製《九龍城寨之終章》低調開拍了一個月，《星島頭條》繼日前現場直擊Tyson Yoshi（程浚彥）與飾演「信一」的劉俊謙演對手戲及吳彥祖（Daniel）以光頭兼留鬚加盟拍攝。

歐鎮灝埋位前狂練雙節棍

昨晚劇組繼續在尖東進行拍攝，現場已吸引大批市民圍觀。而「城寨」另一新成員，飾演「龍捲風」的私生子「逆鱗」一角的歐鎮灝（George），這晚角色亦首度曝光。George於11時許到達，一頭金髮的George，身穿便裝look，到達拍攝現場未有即時埋位，反而跟隨工作人員練習耍雙節棍。其後劉俊謙與替身出現，一起試戲練習對打。

袁文慧閃片低胸裙配「掃把頭」

晚上九時發現2024年亞姐袁文慧身穿閃片低胸連身裙，配襯一頭80年代hit爆的「掃把頭」髮型出現拍攝現場。

劉俊謙變身泊車仔獲貼士

相隔一小時後，劉俊謙以「信一」造型亮相，在夜店背景下拍攝一場在街邊吃飯盒戲份，可見他擘開雙腿表現「粗魯」邊吃飯邊講對白，跟踎地上的對手周漢寧演對手戲。為了呈現80年代感覺，劇組亦安排紙飯盒拍攝這場吃飯盒戲，可見製作上一絲不苟。「信一」劉俊謙拍完吃飯戲後，換上另一套戲服，上演一幕「泊車仔」生涯，戲中的他開車門後，好醒目自動波以手保護客人頭部，讓對方安全上車，顯示出細心服務態度，更獲得客人畀貼士，令他好開心。另一邊，一班「泊車仔」兄弟見到有生意，即呼喚「信一」劉俊謙，聞言後他即衝過去幫手。